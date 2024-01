La comedia apática

No descarto que el problema esté en mí, pero lo cierto es que la gran mayoría de comedias que veo no me hacen ninguna gracia. Como el sentido del humor resulta muy personal, parece que lo que hace reír a la mayoría de espectadores a mí me produce indiferencia, cuando no rechazo. Se ha estrenado, tras una potente campaña de marketing, Cualquiera menos tú, publicitada como una hilarante cinta de enredos amorosos a cargo de dos guapos intérpretes que, supuestamente, viven numerosas situaciones divertidas. Sin embargo, se trata de otra previsible y reiterada propuesta que aporta poco y que, personalmente, me generó más muecas que sonrisas.

Su director, Will Gluck, se sitúa en las antípodas cinematográficas de lo que considero buen humor. Debutó en 2009 con Guerra de cheerleaders y, aunque el horroroso nombre en castellano no sea responsabilidad suya (el original, Fired Up!, tampoco era demasiado bueno), sí ayuda a entender lo que proponía con su película. Tras un par de proyectos con estrellas en el reparto, donde insistía en los chistes bastos y en el gancho sexual de los protagonistas (Rumores y mentiras, con Emma Stone y Con derecho a roce, junto a Justin Timberlake y Mila Kunis), decidió rodar una innecesaria revisión del musical Annie para, posteriormente, centrarse en el mundo animal con Peter Rabbit y Peter Rabbit 2: A la fuga. Ante semejante filmografía, Cualquiera menos tú no supone ninguna sorpresa desagradable, puesto que tampoco cabía esperar nada mejor. Tras un prometedor comienzo sentimental, los miembros de una pareja llegan a la conclusión de que no están hechos el uno para la otra. Sin embargo, al reencontrarse inesperadamente en una boda en Australia, deciden fingir ante todos que continúan formando un tándem ideal. Sospecho que, tanto quien ideó el guion como el realizador de la cinta, tuvieron en mente la comicidad propia de esas series de televisión más propensas al formato sitcom, que enlazan escenas con chistes y aplausos enlatados. Y no dudo de que tal vez dicha fórmula acarree un enorme éxito en la pequeña pantalla. Pero trasladar este modelo a un largometraje no suele salir bien, dado que la etiqueta de comedia romántica le viene muy grande y evidencia más errores que aciertos. Pese a un reducido metraje de apenas hora y media, la narración se torna larga, habida cuenta de que no hay nada que contar. Incluso como mero pasatiempo, sería muy discutible defender que no existía otra alternativa preferible en la cartelera. En su momento ya tuve más que suficiente con Viaje al paraíso, enésima muestra de continuo amor/odio en un marco lejano y paradisiaco con casorio en el horizonte, otro ejemplo de la degeneración de este género en la industria estadounidense. Encabeza el reparto Sydney Sweeney, participante de las televisivas Euphoria, The White Lotus, Heridas abiertas o El cuento de la criada, y cuya trayectoria en la gran pantalla se reduce a papeles secundarios en títulos como Érase una vez en... Hollywood o Fauces de la noche. Aquí luce delante de la cámara y hace lo que puede, incapaz de sostener sobre sus hombros este producto dirigido al consumo rápido. Le da la réplica Glen Powell, de currículum más interesante, que aparece de refilón en El caballero oscuro: La leyenda renace y cuenta con mayor presencia en Figuras ocultas, La sociedad literaria y el pastel de patata y Top Gun: Maverick. Comparte la misma (mala) suerte que su supuesta novia en la ficción. Y, como ocurre con ella, hace también lo que puede. Entre los secundarios figuran Dermot Mulroney (La boda de mi mejor amigo, Agosto, Arma joven) y Rachel Griffiths (La boda de Muriel, Hasta el último hombre). Título: 'Cualquiera menos tú' Director: Will Gluck Intérpretes: Sydney Sweeney, Glen Powell, Dermot Mulroney