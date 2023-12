Alcaldes en Navidad

Me apasionan esas primeras veces; ese primer verano de amores ideales, el primer beso, el primer viaje a esa ciudad que te enamora, la primera cena romántica, la primera vez que te llamaron mami, el primer día del padre, tu primer trabajo, ese primer ascenso… Me encanta la primera vez que fuiste candidato, el día que lo lograste, tu primer año como alcalde, tu primera navidad… Vivir las primeras veces no es pasar por ellas, es detenerse por un momento y tomar conciencia de que lo logramos, de que aquello que tanto deseamos lo conseguimos, que somos unos privilegiados, y que podemos, con nuestros gestos, contribuir al bienestar de las personas. Al final, podemos ser protagonistas, por un tiempo, de la vida de muchos corazones; pequeños, medianos y grandes.

Una ciudad es el reflejo de su alcalde; alcaldes aburridos, ciudades aburridas; alcaldes dinámicos, ciudades en acción; alcaldes con magia, ciudades mágicas. Es una cuestión de elección, no es algo que te viene impuesto, ni siquiera casual; forma parte de la esencia, motivación e ilusiones de ese cargo público en concreto. Las alcaldías protagonizan las gestiones desde una perspectiva de mayor libertad, es como si tuvieran ese grado de independencia o de poder; así es, es mucho más sencillo equilibrar los ejes del liderazgo político en las alcaldías que en otros puestos más determinantes o encorsetados como consejeros, parlamentarios, diputaciones o cabildos. Un cargo público que desarrolla sus funciones como alcalde está muy expuesto, lógicamente, aunque en paralelo puede desarrollar un Proyecto de Ciudad que lo represente, con ciertos márgenes de autonomía endogámica; así que eso debemos de valorarlo como un privilegio y usarlo. Sentirnos con fuerza e independencia para apostar por aquello que realmente nos mueve; ese debería de ser nuestro abecé. Un buen alcalde es un valor que proteger de la endogamia o poder orgánico de las siglas que represente; sé consciente de tu poder para disfrutar de esos amplios márgenes y, así crear tu Marca y generar tus Hitos. Las primeras veces son ilusionantes, básicamente porque no tienes con que compararlo; no vale compararte con el gobierno anterior o la influencia de la oposición, tú debes de ser tu único desafío. Plantear desde tu realidad esos objetivos que deseas y seguir con ese plan de acción trazado previamente, al que irás realizándole ajustes, en función del cambio de perspectiva. Cada vez tenemos más claro que todo apunta a que dejarse influir por los entornos es ser candidato a perder los gobiernos locales. Por ello, merece la pena invertir tiempo en el diseño de una herramienta que nos permita valorar la percepción que estamos generando en la ciudadanía a la que nos dirigimos diariamente y, además, nos valora consciente e inconscientemente. Esa herramienta en la que trabajo; esos Screening equipments. Nuestra primera navidad como alcalde es una oportunidad de exteriorizar de alguna forma nuestro valor, nuestras sensaciones, nuestra cercanía, aportarle a nuestra ciudad nuestro toque, una huella diferenciadora; a las personas les gustará verte compartir esa navidad con tu familia o amigos y que los lleves contigo a la vida de la ciudad, que te acompañen, que de alguna manera sean visibles, llenar tu despliegue público de coherencia te aporta valor; si valoras la infancia, el disfrute en familia, la magia, el deseo, la ilusión… Muestra tus ilusiones públicamente de alguna manera o, por lo menos, no lo minimices, algún gesto, algún detalle donde seas tú; y que tu autenticidad esté a flor de piel, sin imitaciones y muy real. Siempre modula tu discurso y tu despliegue de forma autentica y coherente. Si presumes de un valor en tu discurso, sé creíble y llévalo a la acción. Hay una cita maravillosa que me acerca, no solo a lo que podemos sentir nosotros, sino a lo que podemos hacer sentir a los demás: «Lo importante que es encontrar a alguien que, a estas alturas, te regale primeras veces». Hoy hay alcaldes que, con su acercamiento, discurso, presencia, conexión, contacto, ilusión, motivación y trabajo pueden ser los creadores de esas primeras veces. Pensar que recordar es volver a pasar por el corazón, emocionar es no ser olvidado… Recordar, del latín recordari, se compone del prefijo re- («de nuevo») y cordis («corazón»); antiguamente se creía que el corazón era la sede de la memoria. Si la navidad es magia, las primeras veces están llenas de inexperiencia, pero bañadas por ese sabor tan especial. La ciudadanía está a la espera, con expectativas, observando y disfrutando de ese estrenado alcalde, con ilusiones también, con esperanza, con deseos renovados. Esas sensaciones serán las de muchas personas en sus ciudades, en sus rincones, disfrutando de su primera navidad con su nuevo líder local, aprovechemos la capacidad que tiene el ser humano de renovarse y de poner su contador a cero para hacernos con un papel en sus vidas, como si de un guion de cine se tratara, porque al final el liderazgo político va de eso… La música es navidad y es pasión, me encanta escucharla, bailarla y que nos acompañe; así que prometo incorporarla a mis líneas como en mis inicios. Feliz navidad para ti y súper felices momentos. Y todo siempre es bueno las primeras veces. Ya no somos niños, pero amarte es como un juego … Siento cada beso como nuevo, igual de dulce que las primeras veces Sé que no importa que se vaya el primer beso, si aún nos queda una vida. Y aunque tú no me lo pidas, voy a hacerte una canción que te emocione, el primer y último día. Primeras veces, por Morat. Coach político @etikmaite etikpolitica.es