- ¡Hej alla! Låt oss börja den här förhandlingen

- ¿Pero qué dice ese tío?

- Que hola y que empecemos a negociar de una puñetera vez.

- ¿Tiene algo dentro de la boca?

- Es sueco, joder. Está hablando sueco. Es el mediador que tu partido aceptó para verificar que lo que acordemos en esta mesa se cumpla.

- Pues me descojono. ¿Y cómo va a saber ese pobre hombre lo que se ha acordado en esta mesa si no tiene ni puñetera idea de lo que hablamos?

- A mí no me digas. El que lo ha elegido es Carles, porque es amigo suyo.

- Esto es una gilipollez importante. Hacerme venir a Bruselas con el frío que hace para sentarme delante de este tipo con cara de arenque ahumado. ¿Qué necesidad había de este numerito?

- No te hagas el tonto. Si tu jefe no fuera un mentiroso patológico no estaríamos aquí con un notario para dar cuenta de lo que acordamos.

- Y si tu jefe no se hubiera fugado de Cataluña estaríamos hablando en la cárcel de Lledoners, no te jode.

- Dejémonos de tonterías y vamos a empezar.

- De eso nada. A mí me dijeron que el mediador era un señor de El Salvador.

- ¿Pero qué más te da que sea sueco?

- Förlåt, finns det ett problem?

- Tú cállate, pasmado. Que estamos hablando los mayores.

- No te pases que igual te entiende.

- ¿Pero no ves la cara que tiene? ¿Este no se entera de nada?

- Bueno, ¿empezamos ya o qué? El primer tema es poner la fecha del referéndum de independencia.

- Antes tengo una cuestión de orden.

- A ver.

- Hemos cedido en el lugar de la reunión. Hemos cedido con el mediador. Hemos cedido y aquí en la mesa hay agua de Vichy Catalán, panellets y carquinyolis. Pero con esto no puedo, porque me voy a dejar los dientes. Así que antes de empezar exijo que haya polvorones, unos sobaos y unos pestiños con un vinito dulce de Málaga.

- Bueno… Pero no tenemos, así que…

- Resulta que previsoramente he traído esta cajita...

- ¡Eso es inadmisible! Pretendes ponernos en esta mesa postres con sesgo español para inclinar la balanza a tu favor. ¡Mira cómo se está babeando el sueco mirando los sobaos!

- ¿Pero qué problema hay? Que tu delegación siga bebiendo el agua salobre esa con gas y dejándose los empastes con esas piedras que llamas dulces. Y nosotros a lo nuestro. Bueno… nosotros y el sueco que parece que se ha enchufado a la botella del vinito malagueño. ¡Joder cómo traga el tío!

- ¡Perdó això no és el que havíem parlat!

- Ya empezamos… ¿Ahora los tuyos también se van a hacer los suecos?

- Nos han mentido. Ustedes habían aceptado las condiciones de esta reunión. Habían aceptado todos los detalles y los temas.

- No hemos mentido. Hemos cambiado de opinión sobre los panellets. ¡No seáis tan desconfiados coño! Vamos a hablar del referéndum y vamos a ponerle una fecha… para el año que viene. O para el otro, para que tengáis tiempo de hacer campaña. ¿Vale?

- ¡Detta vin är fantastiskt!

- Y que alguien le quite al sueco las botellas que nos quedamos sin vino.