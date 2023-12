11 claves de poder

Me gusta el número 11, de hecho, es mi preferido; y casualmente dice cuántas son esas recetas mágicas y necesarias que, bien aplicadas, contribuirán a tu éxito como alcalde, consejero, parlamentario o candidato permanente.

Del número 11 nos cuentan que simboliza el pensamiento positivo, la simetría, la unión del mundo masculino y femenino, la dualidad, según qué teoría o cultura consultemos; nos invita a elevar nuestros pensamientos y propiciar una dirección con mayor perspectiva. Me gustaría que en estas líneas solo encuentres ganas, ilusión y una guía de desarrollo para tu gobierno, Marca Personal o trayectoria política.

1. - Identificar tu causa es esencial y hoy es uno de los elementos claves para ganar, gobernar y permanecer. La causa es lo que te distingue frente a otras personas y gestores públicos, es lo que te mueve, tu valor, tu eje central, lo que lideras y abanderas. Resultará complicado para la ciudadanía creer que todo te mueve, que todo te entusiasma, que todo te motiva; por ese motivo, es necesario que sobresalgas en lo que le da sentido a tu proyecto, a tu esencia. Puede ser el deporte, la infancia, proyectar el turismo, la sanidad, las personas con discapacidad, la cultura… Conocerte muy bien te hará distinguir en ti lo que te mueve, para después llevarlo a la acción. Muchas veces tu causa puede estar vinculada a esa respuesta a la pregunta de cómo quiero ser recordado…, ¿cuál será mi legado?, ¿por qué pasaré a la historia de mi ciudad o de mi país? Definirlo es esencial; será la brújula de tu legislatura.

2.- El desarrollo de una Marca Personal potenciará tu credibilidad, confianza y previsibilidad; esencial en el momento de una reelección. La Marca se construye sobre la base de tus valores, llevados a acciones. El secreto es el uso de un lenguaje repetido e identitario con una Imagen Pública coherente que repetida en el tiempo generará memoria colectiva.

3.- Los Hitos de Gestión son necesarios y, en ocasiones, pueden salvar una reelección, aunque estaremos confundidos sin pensamos que la ciudadanía tiene memoria a corto y medio plazo… Es mucho más competitivo la suma de Hitos con Marca. Con esto último ganas; si es exclusivamente con lo primero, la victoria será dudosa. Ahí tenemos a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con ambas en paralelo… Un buen ejemplo y modelo a seguir.

4.- Tener tu «fotógrafo de cabecera» es esencial, para que te aporte confianza, comodidad y confidencialidad. Así serás tú, con tus miedos y fortalezas. No te importe ser pesado o meticulosa; tu Imagen es poder, y no puedes arriesgarte; es un lujo que no nos podemos permitir. Prepara con él o ella un book fotográfico; así podrás nutrir a la prensa cuando lo requiera.

5.- La percepción en política mata a la realidad. Trabaja con los Equipos de Seguimiento para valorar tu percepción ante la ciudadanía, los medios, y los distintos sectores de actividad.

6.- Aplica la homogeneidad en tus Redes Sociales, la misma imagen personal o foto en todas. Generarás memoria e identificación, reconocimiento y economía visual en la búsqueda; que es lo que te interesa. Lo ideal es que permanezcan un tiempo, para ser reconocidas. Los cambios constantes responden a necesidades no satisfechas de forma regular, es mejor evitarlo.

7.- Comunica tu Agenda pre y post. Cumple tus objetivos, comunicándolos previamente; ganarás credibilidad, ilusión, espera y concurrencia. Añade el descanso en tu Agenda; para ello, es necesario la delegación en el equipo; «Tu causa» es fundamental, es lo que te aportará enfoque de Agenda, planificación amplia y descanso. Tienes que conservar una Imagen Pública fresca, no caigamos en ese pensamiento de pensar que el agotamiento visible nos hace conectar. Las personas apoyamos a los Liderazgos Poderosos, a los que creemos capaces de llevarnos a donde nosotros no somos capaces de llegar solos.

8.- Juega muy bien la partida del equilibrio entre tus cargos orgánicos o de partido y tu cargo público. Actualmente, es fácil que el orgánico nos rebote si no lo tenemos bien diseñado o estamos muy sometidos a la «disciplina de partido», especialmente si eres alcalde.

9.- Entrena; en el escenario, hazte grabaciones, enamórate de tu voz, de tu sensualidad. Analízate, conócete, practica posturas de poder frente al espejo, tú solo. Aunque te parezca o suene extraño, es una forma de superar matices, de acomodarte a ti.

10.- Incorpora a ti la modernidad, el desarrollo personal, el saber que los mejores son los que piden ayuda para seguir en la cresta de la ola. Que nuestro ego solo puede alejarnos de lo mejor de nosotros. Que no somos perfectos, pero si irrepetibles.

11.- Te animo a que tengas tu propia página web, que sea una extensión más de tu Marca; capaz de captar, conectar…, todo un abanico más de conocimiento sobre ti.

Me encanta esa maravillosa cita de Marco Antonio que te lleva a otras perspectivas: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre tus acontecimientos; cuando tomas conciencia de ello triunfas».

@EtikMaite

etikpolitica.es