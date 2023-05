La Tertulia del 25 de julio y su proyección exterior

Estos días han estado representantes de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio en tierras peninsulares, concretamente en Burgos y en Madrid. Como es de sobra conocido, esta asociación cultural dedicada a la investigación y difusión de la Historia y Cultura de Canarias, toma su nombre de la importante gesta defensiva que realizó el pueblo tinerfeño frente al ataque invasor inglés al mando del contralmirante Nelson, iniciándose la contienda el día 21 de julio y siendo derrotados el 25 de ese mes, en 1797, en la conocida como Batalla de Santa Cruz de Tenerife.

Concretamente, al mando de las tropas españolas en Tenerife se encontraba el gobernador y comandante general de Canarias Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, natural de Aranda de Duero (Burgos) donde había nacido en 1729, falleciendo muchos años después en Santa Cruz de Tenerife, en 1799. La alcaldesa de la Villa y la Corporación municipal de la localidad de nacimiento de don Antonio, han recibido a los miembros de la Tertulia tinerfeña, quienes -–ras colocar una corona de flores en el busto del militar arandino– en el Salón de Actos del Ayuntamiento el tertuliano Emilio Abad Ripoll habló sobre El general Gutiérrez y la Gesta del 25 de Julio.

Se destacan de dicha gesta los hechos más importantes acaecidos aquellos días, desde el Castillo de San Cristóbal, donde tenía su sede la Capitanía General de Canarias, así como la hazaña del cañón Tigre que hirió gravemente al ilustre marino Nelson, perdiendo éste su brazo derecho (dicha pieza estaba anexa al citado castillo). Otro acontecimiento significativo de la batalla fue la llevada a cabo por los componentes de las milicias canarias, integradas principalmente por campesinos de la isla, que tras ser requeridos acudieron a repeler la acción invasora de los británicos.

En síntesis y como es conocido, en las diferentes fases que se desarrolló el desembarco, con cerca del millar de hombres, el contralmirante intentó tomar la ciudad de Santa Cruz, que estaba defendida por varios fortines artillados situados en la costa y en altura, entrando por la playa de Valleseco, e intentando avanzar por el monte para tomar por retaguardia el Castillo de Paso Alto. Como esto no les dio resultado, pues fueron rechazados, intentaron desembarcar en la ciudad, pero todo fue un fracaso, teniendo que rendirse finalmente ante las tropas al mando del general Gutiérrez.

Una vez concluidos los actos en Aranda de Duero y continuando con la proyección al exterior, los representantes de la Tertulia se trasladaron a Madrid, donde los tertulianos tenían previsto celebrar el ciclo La derrota del contralmirante Nelson en Tenerife por el general Gutiérrez el 25 de julio de 1797, en la prestigiosa Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ubicada en la histórica Torre de los Lujanes. No cabe duda que tanto los actos anteriores, como el presente en la Capital realzan y prestigian fuera del Archipiélago las actividades divulgativas de la presente asociación tinerfeña.

Dicho ciclo y durante diferentes días, lo protagonizan los siguientes miembros: Emilio Abad, con la conferencia Cinco días de Julio; y Luis García Rebollo con Antecedentes marítimos y actuación de la escuadra británica en Tenerife; así como, una mesa redonda sobre Aspectos de la Gesta del 25 de Julio, moderada por Jesús Villanueva y con los participantes Carlos Pallés, Juan Manuel Valladares y Carlos Quintana, resultando dicho ciclo una plataforma divulgativa de la historia tinerfeña en la que se derrota a una fuerza naval de la importancia de la británica, traspasando con estos relatos locales, pero de significación nacional -como ya se ha insinuado- nuestras fronteras insulares.

Por la apariencia de estos actos de divulgación histórica, se me ocurre añadir desde mi atrevimiento como espectador, que tal y como se realizan en la península recreaciones de significación sobre eventos trascendentales (guerras napoleónicas, etc.), no estaría de mas que se trasladara a alguno de estos encuentros la Recreación de la Gesta del 25 de julio que se celebra anualmente en Santa Cruz de Tenerife por esas fechas, en la que los soldados tinerfeños ataviados con reproducciones de uniformes y armamentos de la época, evocan la victoria de las tropas de Tenerife sobre las británicas. Ahí lo dejo…

Y siguiendo con las proyecciones hacia el exterior de nuestra gestas o personajes olvidados, o sin la difusión histórica que merecen, incorporo a otro tinerfeño ilustre, matancero de nacimiento, que en Villaviciosa de Tajuya, municipio de Brihuega en la Alcarria (Guadalajara), durante los combates en la guerra de Sucesión, el 10 de diciembre de 1710 este ilustre personaje salvó la vida al rey Felipe V, quien a partir de ese momento le llamaba «mi padre». Me refiero al teniente general Antonio Benavides González de Molina, quien posteriormente desempeñó los cargos de gobernador y capitán general de la provincia de San Agustín de la Florida, de Veracruz y del Yucatán, pero de este ínclito militar tinerfeño hablaremos otro día.