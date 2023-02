Desde bien temprano me vine a mi Cantina a darme una de mis habituales palizas de limpieza y a prepararme para el fin de semana de piñata que hoy empieza, una piñata que dará por finalizada una edición más de nuestro carnaval. Y por más que me entretenga en ello, lo cierto es que no puedo parar de pensar y de hacerme muchas preguntas.

Me pregunto: ¿Por qué nuestras murgas infantiles ya no tocan la trompeta? ¿Volverán las adultas al formato de concurso de los últimos cuarenta años o nos quedaremos con la versión light de este año? ¿Por qué en los jurados se limitan a sumar puntuaciones y nunca se delibera? ¿Habrá alguna forma de organizar bien la Cabalgata anunciadora y que resulte tan brillante como lo fue el coso? ¿Por qué es tan difícil ver a las comparsas actuar en la calle como hacen las murgas y alguna que otra rondalla? ¿Por qué las agrupaciones musicales desfilan a ritmo de batucada, algo que nos hace confundirlas con las comparsas? ¿Por qué las rondallas no hicieron su concurso otra vez en el Guimerá, si la acústica les gustaba y las butacas del Auditorio no se llenaron? ¿A qué zancadillas se referiría Enrique Camacho al anunciar que cerraba su ciclo como director de la Gala? ¿Por qué la gente prefiere una papona en lugar de unas garbanzas de las de mi madre? ¿Por qué en los grupos coreográficos no se distinguen a los grupos del Carnaval de las academias de baile que funcionan todo el año? ¿Por qué Alfonso Cabello invitó a concursar el año que viene a la murga ganadora de Lanzarote? Igual que el famoso filósofo Ortega y Gasset escribió aquello de Yo soy Yo y mis circunstancias, en mi Cantina, durante el Carnaval, yo soy yo y mis preguntas.