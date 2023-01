Rifaat y las flores en las amargas grietas de Siria

El 19 de mayo de 2021, cuando el mundo estaba en silencio, un poeta sirio me envió fotografías de amigos suyos españoles que lo habían visitado en su casa de Masyaf, donde había flores de otro mundo, que crecían y se mostraban como flores felices en medio de las grietas de una guerra cuyas bombas crecían como alimañas contra el porvenir de las personas y de los jardines.

Aquel hombre era Rifaat Atfé, tenía entonces 74 años y había sabido que había muerto en España uno de aquellos amigos suyos de la fotografía, el pintor José Luis Alexanco, que lo había visitado, con el también pintor José Luis Fajardo, para que, en medio de la paz precaria que precedió al desastre de su país, Rifat les enseñara los tesoros que eran parte de una tierra amenazada.

Este hombre, de complexión menuda y mirada confiada, había sido agregado cultural sirio en Madrid, había hecho muchas amistades, y desde aquella fotografía, que sucedió a una entrevista que le hicimos para el diario El País sobre los desastres que lo rodeaban como ciudadano del país en guerra permanente, tomó la costumbre de enviarme, a diario, igual que haría seguramente con otros amigos suyos por el mundo, una fotografía de las flores que convivían con él en su casa natal.

Aquella primera fotografía representaba, con sus amigos Alexanco y Fajardo en primer plano, el templo fenicio de Masyaf, esas columnas que se agarraban a la historia y a la vida. Era un retrato apacible hecho en 2008, y allí se veía también al amigo Rifaat Atfé convidando a viandas a sus acompañantes. Él era un hispanista importante en el mundo árabe, a cuya lengua había vertido la poesía de Federico García Lorca o Pablo Neruda, y cuyo curriculum, que ahora me ha pasado su hija Mai Atfah Albouny, que vive en Madrid, tiene medio centenar de páginas en las que las andanzas poéticas de Rifaat no lo pueden decir todo de su pasión por transmitir las flores de su alegría frente a la realidad perversa que el destino le ha deparado a su pueblo. Así que frente a esa persistencia de la maldad que ofrece estadísticas fatales en la geografía humana de Siria él oponía las flores que dominaban su casa y las afueras. Era un poema cotidiano, sin palabras, que él regalaba a sus amigos del mundo, entre los cuales escogió a quien le había hecho aquella entrevista.

Todos los días, de madrugada, llegaban por el wasap estos testimonios de belleza como quien envía poemas desde la tierra prometida y sometida al azar que lleva en sus dientes la sombra de la muerte. Aquella primera fotografía, en la que estaban sus amigos Fajardo y Alexanco, con el también pintor sirio Ali Suleiman, también en el templo de Husn Suleiman (él era muy meticuloso: no dejaba sin pie una fotografía), era acompañada de una abigarrada combinación de alegrías florales, blancas, lilas, verdes, así como tréboles que eran puñetazos contra la mala suerte del destino de su pueblo. Luego, cuando le cité en su propio reportaje o en el texto que escribí tras la muerte de Alexanco, él me corrigió su nombre y apellido, y aprovechó para enviarme proclamas pacíficas denunciando la situación en la que estaban el pueblo de Siria, así como sus monumentos históricos, acosados por una guerra a la que él le había puesto, en la entrevista, este titular: «Nadie quiso un cambio pacífico en Siria».

Me decía, por ejemplo, en sus escritos poéticos con flores: «Se acumulan los días, los meses y los años en nuestros poros, y se pudren en ellos, como si fueran verduras en un mercado en el que nadie las pide por su alto precio, mientras que nosotros nos pudrimos por la baratura de nuestra sangre y los muchos compradores, como si fuéramos esclavas en el mercado de esclavos». Poseído por la poesía, que era su lugar común frente a la desolación, enviaba cotidianamente imágenes de su entorno, una crónica de la desolación que regalaba su interlocutor, e imagino que a tantos interlocutores como amigos, poetas o no, cuya presencia él estimaba como corresponsales que podían aliviarle de la desolación que rodeaba la realidad de la vida agrietada en Siria.

Un día de ese primer mes de nuestra correspondencia floral llegaron las primeras flores de una serie que acabó, abruptamente, el 15 de enero de este 2023. Ese primer retrato con flores representaba el salón de su casa, dos sillones hermanados por sus colores (rojo, amarillo), su ventanal festoneado por el verde del patio, los cuadros dominando paredes blancas, y en primer plano flores delicadas, que ascendían, frágiles y rosa, hacia el cielo de la casa. «Bella estampa», le dije a Rifaat por escrito. Era el primer pie de foto.

A partir de ese envío el poeta decidió comunicarse con la parte del mundo que representaba el periodista con flores que alejaran, seguramente, la imagen que de Siria tenemos los extranjeros, y que por desgracia los propios sirios no pueden quitarse de la realidad que domina las vidas y las noticias que vienen de ese país de flores y vidas radicalmente amenazas por la barbarie contemporánea. El destino de Siria, adormecida ahora por la realidad de otras guerras.

Ese primer pie de foto que le envié a Rifaat al recibir el retrato general del salón de su casa («Bella estampa») inició una costumbre que ha durado todo este tiempo, precisamente hasta ese 15 de enero que he nombrado más arriba. Cito algunas de las flores retratadas día a día (¡día a día!) por el poeta sirio. Esta del 25 de mayo de aquel año 2021 es un manantial, una cascada de plantas verdes, que me envió con una declaración de amor por su amigo muerto, José Luis Alexanco: «Hoy podría decir que me duele tu partida,/ pero eso sólo sería una mentira/. Me duelen más los momentos que no tuvimos la oportunidad de compartir./ Me duelen más las historias/ que el tiempo no me dio la oportunidad de contarte».

Le pedí, para mi reportaje, que saldría publicado el 21 de junio inmediato, un poema que lo representara de los muchos que tradujo, y me dijo esto sobre Lorca bajo un cuadro barroco de macetas de flores rojas y de verdes, una cascada: «Me emociona el sentido trágico de muchos de sus poemas. Lorca capta más que nadie el cinismo de USA en Poeta en Nueva York. La luz es sepultada por cadenas y ruidos./ En impúdico ruido de ciencia sin raíces». Al día siguiente, como si fuera también una flor amenazada, Rifaat me envío, con su propio pie de foto, el brillo cercano de «la Luna de Misyaf» que había retratado esa misma noche del 27 de mayo.

A partir de ahí ya no cesaron las fotografías de los más diversos rincones de su casa y de su patio, de su jardín poético. Escaleras con flores, amaneceres, que entonces aún festoneaba con la autobiografía de un traductor, pues en uno de esos envíos me explicaba, para armar mi entrevista, algunos autores que había vertido a su lengua: Roberto Bolaño, Fernando Aramburu, Juan Gabriel Vásquez. «La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vásquez» decía, específicamente, como si estuviera aludiendo también al contenido del dificilísimo libro que hoy representa su país.

Las flores no cesaron; en un momento determinado de esta correspondencia infinita, él enviaba flores, yo le ponía pies a esos retratos de la belleza según los ojos de Rifaat, y él no cesaba en la tarea de embellecer la madrugada ajena. Hasta que el 15 de este enero envío, siempre de madrugada, el retrato de una hoja puntiaguda y verde, como si el agua que le iba quedando acabara en una lágrima por caer. A esa fotografía le puse, como hice en las numerosas ocasiones de sus otros envíos, esta palabra obvia, como el pie de foto de un corresponsal soñoliento: Esperanza.

Ya no hubo más fotografías, como si Rifaat el poeta, el traductor, el ser humano que cada día trataba de enviar a otro mundo el fruto más feliz de su mirada, hubiera concluido su poema de flores. Días después, ahora mismo, el pintor Fajardo me comunicó la realidad radical de ese silencio. Él me dijo después: «Me mandaba flores, también. Y yo le enviaba un dibujo, él me respondía con una voz cada día más débil. El último dibujo se lo llevó el silencio y así presentí el adiós. No necesitaba confirmar, así se despiden los amigos y hay que permitirles que sigan enredados en sus cosas». Ese mismo día que este corresponsal tituló la hoja llorosa con la palabra Esperanza había muerto Rifaat en la hermosa casa en la que habitaba su pasión por la vida y por sus flores.