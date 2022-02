La covid no pasará

La gestión de la covid por el Gobierno de Canarias ha pasado ya a una fase dadaísta. Blas Trujillo y Antonio Olivera recuerdan a Tip y Coll. Los niveles que, a partir de un conjunto de parámetros clínicos y epidemiológicos, regulaban las restricciones de la población ya son utilizados por el Ejecutivo como fichas de dominó. Lo que palpita detrás del juego de cifras y letras es la voluntad imparable de dejar las restricciones atrás cuanto antes, aunque los ciudadanos deban pagar un precio en la salud individual y colectiva. Y cabe sospechar que la mayoría está dispuesta a apoquinarlo. Recuerdo que cuando escuché a Pedro Sánchez referirse, por primera vez, a una nueva normalidad me quedé impresionado. Porque era una locución de una rara y profética exactitud. Lo sigue siendo. La normalidad tal vez no regrese jamás, pero tendremos que estrenar y gestionar otra.

Lo que ocurría hace treinta años en Wuham se quedaba en Wuham. Ahora no. El mundo es más pequeño y nada –también desde un punto de vista infecto-contagioso– nos es ajeno. Seguirán llegando virus y la amenaza de las llamadas superbacterias es creciente. La gestión global de la crisis covid ha sido bastante insatisfactoria y si no llega a ser por las vacunas estaríamos ahora mismo en pleno apocalipsis, zombi o vegano. Pero en este aspecto no ha habido valor para proceder a una vacunación obligatoria ni inteligencia para extenderla y financiarla en África, y América. La consecuencia es que el virus se ha quedado aquí para los restos. Y es un virus singularmente brutal y rebenque que en sus últimas variantes deviene más contagioso y presenta más morbilidad que la gripe. Vacunados –con refuerzos periódicos– la mayoría evitará morir o enfermar gravemente, pero cientos de miles de personas –sobre todo los viejos– seguirán presionando sobre el sistema sanitario público –poniendo en tensión la atención primaria– para ser atendidas. Un porcentaje no abrumador pero tampoco irrelevante sufrirá secuelas o padecerá covid persistente. Esto es un resumen de la puñetera realidad: veremos más oleadas, nos enfrentaremos a nuevas cepas, se producirán más emergencias sanitarias y los sistemas públicos de sanidad y emergencias verán amenazada su operatividad de vez en cuando. No hay final feliz, al menos, en los próximos lustros. La normalidad de hace tres años no será restaurada. Los responsables políticos deberían tratar a sus poblaciones como adultos, porque, de facto, ya han tomado una decisión, como muestran los resultados del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado jueves: desescalar con cierta prudencia pero mucho más rápido que despacio.

Lo más grave, sin embargo, es que los poderes públicos realicen esta apuesta, con la aquiescencia más o menos explícita de casi todo el mundo, sin asumir que la nueva anormalidad demanda un conjunto de medidas para afrontar el inmediato futuro. En particular el gobierno de Ángel Víctor Torres es perfectamente insensible a cualquier propuesta rigurosa, como las que ha hecho desde hace meses el doctor Miguel Ángel Ponce, diputado del PP en la Cámara regional. El doctor José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, ha desplegado un arsenal de acciones y herramientas imprescindibles para poder afrontar con garantías las próximas oleadas y pandemias que a buen seguro llegarán: apoyar tecnologías para conseguir un aire limpio en interiores, vacunar a toda la población mundial, invertir en más y mejores vacunas contra el covid, así como en una infraestructura global de vigilancia de nuevas variantes de covid y otras enfermedades infecciosas, reforzar las investigaciones para entender y tratar los efectos de la covid a medio y largo plazo, aumentar las plantillas sanitarias, especialmente en atención primaria, mantener viva una red profesional para identificar con rapidez nuevas variantes, preparar protocolos para desarrollar el rastreo velozmente. Si toca arriesgarse se debe aprender de los errores y prepararse para las situaciones difíciles (e incluso críticas) que nos deparará el futuro.