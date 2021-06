La tecnología nos ha regalado infinidad de posibilidades para optimizar nuestras vidas y disimular la holgazanería que traemos de fábrica. Jubilamos los bloques de enciclopedias de las estanterías por cómodas aplicaciones móviles cuyos algoritmos nos enseñan el camino de la verdad. Ya no necesitamos cargar mapas para encontrar el lugar que buscamos, tampoco ir al periódico para conocer la farmacia de guardia más cercana. Tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de apps diseñadas para solucionar todos los problemas a golpe de clic. Sin embargo, pese a la sofisticación tecnológica del siglo XXI, seguimos arrastrando prejuicios, etiquetas y discursos decimonónicos que, hasta el momento, ninguna aplicación móvil ha conseguido solventar. Google Play y App Store poseen un catálogo que contiene más de 5.000.000 aplicaciones dirigidas a todo tipo de usuarios, pero hasta ahora, no encuentro las apps mejor armadas para la era de la posverdad. Son numerosos los fenómenos que circulan por nuestras redes con el mensaje intencionado de la mentira, ignorancia, charlatanería, desinformación, fake news, negacionismo, un crisol perfectamente orquestado para el engaño masivo. Buceo en la plataforma, y en la intranet de los principios fundamentales de la concordia y la solidaridad logro encontrar la app de la tolerancia, una aplicación que tiene como propósito calcular las probabilidades de que una persona sea capaz de respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Los eficaces desarrolladores aseguran que hasta el momento sus ventas no han sido las esperadas, pero el mercado de valores no pierde la esperanza. Su icono se presenta con un arcoíris y un abrazo entre diferentes. De descarga inmediata, promete una mejora en el estado de ánimo de sus dispositivos. Una nueva app parece estar revolucionando el panorama tecnológico actual: sororidad. Pese a su nombre, extraño para muchos y muchas, los estudios indican que cada vez más hombres se están dando cuenta de la idoneidad de instalar una aplicación necesaria para garantizar la velocidad y el éxito del dispositivo. Los ingenieros que diseñaron esta aplicación sugieren un marco algorítmico para visibilizar las aspiraciones y la lucha de las mujeres como el nexo fundamental para alcanzar la justicia y la igualdad real, porque sin ellas es imposible. Sólo hay que configurar la aplicación y activarla cada vez que el machismo se detecte en nuestro sistema operativo. Según el resumen de la aplicación, ha dado resultados a más de un 50% de los usuarios. El Play Store de los principios fundamentales de la concordia y la solidaridad ha anunciado recientemente la salida de una app innovadora: el corrector de racistas. Su objetivo es servir como detector de microagresiones segregacionistas y mantras totalitarios que permite al consumidor corregir la ignorancia a través de su teléfono inteligente. La aplicación no posee niveles y se puede configurar para modificar el número de necedades que sea necesario en un almacenamiento estándar. Aconsejan su uso en guaguas y tranvías, colas de supermercado y charlas de peluquería para educar, generar conciencia, y, sobre todo, a ser mejor persona. Este listado de aplicaciones pretende que los usuarios descarguen más humanidad y empatía y se adentren en el mundo desconocido de la tolerancia. En esta nueva era tecnológica los desarrolladores tendrán que seguir creando conocimiento para los usuarios más propensos al discurso fácil y populista que siempre nos conduce al error en el dispositivo. La dignidad a golpe de clic.

