El discurso político se ha acostumbrado de tal forma a la mentira que a veces resulta difícil distinguir lo que es cierto de lo que no. ¿Ejemplos? Todos los días hay unos cuantos:

Mentiras en relación con la recuperación: el Gobierno Sánchez insiste en la pronta estabilización de la economía española, fía todo a la campaña de vacunación y al impulso que la inmunidad de grupo (ante de rebaño) y los millones de Europa van a dar a la actividad económica. Sin embargo, la OCDE sigue emperrada en que España será la última potencia europea y uno de los últimos países avanzados del mundo que logre salir de la crisis. España no volverá al PIB per cápita de 2019 hasta el segundo trimestre de 2023.

Mentiras sobre la reducción de impuestos: el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, nos vende como receta para resolver la hecatombe económica una reducción generalizada de impuestos, como la que ha prometido la señora Ayuso en las últimas elecciones madrileñas. Pero eso no tiene ningún sentido: con un déficit completamente ingobernable, y una deuda que supera el veinte por ciento del PIB, plantear bajadas de impuestos es irresponsable y falsario. Y en el PP lo saben: subieron los impuestos en 2011, en medio de una amenaza de recesión como jamás se había visto, con España al borde del rescate y con un déficit del ocho por ciento. Subieron los impuestos después de prometer en campaña que los bajarían. Y volvieron a prometer que bajarían los impuestos en 2015, mientras el país crecía cerca del cuatro por ciento. Puede que alguno les creyera, pero volvieron a subirlos. En España, la presión fiscal no se ha bajado jamás, gobierne quien gobierne.

Mentiras sobre los indultos: Sánchez asegura que los indultos no supondrán un conflicto para el país, sino el final del conflicto en Cataluña. Pero él sabe que eso no va a ser así. Nos miente, y en este caso lo hace básicamente porque necesita garantizar el apoyo de los independentistas a su Gobierno. Es imposible no saberlo, si se escucha lo que dicen con rotundidad ERC, JxCat o la CUP: el indulto no es suficiente, sólo aceptarán amnistía y autodeterminación.

Mentiras sobre la crisis con Marruecos, y aquí mienten todos: Mienten torpemente el Gobierno español y el marroquí cuando ambos entrelazan en las mismas frases las dos mentiras que se han hecho fuertes en esta crisis de confianza. La mentira de que esto ha sido una crisis migratoria, y la de que tanto España como Marruecos han trabajado por evitarla. Ni antes, ni después, apenas las cuarenta y ocho horas del durante. Ahora, con los pobres pringados a los que Marruecos abrió la mano ya fuera de Ceuta, es cuando España y Marruecos vuelven a jugar a ser el macho alfa del estrecho.

Mentiras sobre la pandemia en Canarias: el sábado, en un encuentro televisivo de líderes canarios, Román Rodríguez se descolgó con una apasionada descripción de la situación de las islas, explicando que aquí hemos tenido menos contagios porque lo hicimos mejor que en otros lados. Es mentira. Hemos tenido menos contagios porque somos islas y eso nos protege, porque las grandes ciudades de Canarias son más pequeñas que las capitales de Europa, porque en las islas no existe el hacinamiento de las megalópolis del tercer mundo, porque hace calor y nos gusta vivir al fresco, y porque aquí las ventanas de las casas, oficinas y talleres, están abiertas y corre el aire… no somos mejores que otros. Gran Canaria no es mejor que Tenerife por tener menos contagiados (ni al revés). Y las cifras de contagio no tienen nada que ver con la actuación del Gobierno. Si los contagios dependieran de la probada eficacia de éste (o cualquier otro Gobierno) seríamos una región de zombis…