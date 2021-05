La isla está a la deriva, perdida, fuera del contexto global de nuestra Comunidad Autónoma. Lejos del dinamismo económico y social del resto de Canarias. Esta evolución negativa no se ha producido repentinamente, viene desde hace décadas, fruto de unos irresponsables públicos, que se han caracterizado y también actualmente, por la dejadez y sobre todo, la falta de eficiencia operativa, para sacar adelante las infraestructuras que Tenerife demanda desde hace tantos años y que por su falta de realización, ha producido una parálisis casi total.

Unos pensaban que era su finca particular, que siempre estarían en el gobierno, no la cuidaron suficientemente, con cariño y atención, ocupándose más en buscar réditos electorales en Gran Canaria, donde si propiciaron la ejecución de todos aquellos equipamientos que dicha isla solicitaba, allí rápidamente salía todo, sin problemas, sin aparecer noistas por ningún lado y menos escarabajos, con una sorprendente, eficaz y rápida administración pública, nunca vista, ni disfrutada por estos lares. Ahora gobiernan otros y todo sigue igual, porque la gobernanza de la cosa pública sigue tan empantanada como antes, es decir, en un encefalograma plano. Muchos políticos de Tenerife se parecen a la orquesta del Titanic, que mientras la isla se hunde, ellos sólo se preocupan de mantener sus prebendas, cargos, sueldos y dietas. Veníamos sufriendo, desde hace tiempo, una falta de liderazgo evidente, que está profundizándose preocupantemente, al no contar con ningún referente que la dirija, dignifique y engrandezca.

Estamos asistiendo, perplejos, a un estudiado plan para debilitar el Puerto de Tenerife, en beneficio del Puerto de Las Palmas. Se acuerdan de aquella acertada frase de que «el puerto es lo primero», pues atentos, que el de Tenerife lo quieren descafeinar, es cuestión de tiempo, lo veremos.

El Gobierno Autónomo no quiere la regasificadora en Granadilla, poniendo pegas, dejando caducar expedientes, oponiéndose frontalmente. Sus argumentos parecen convincentes, hasta que uno se da cuenta, que sólo valen para bloquear lo que hay que hacer en Tenerife, en cambio, no se utilizan en Gran Canaria, donde todo vale. Allí está en marcha la regasificadora, con el apoyo absoluto y entusiasta del mismo Gobierno de Canarias que la rechaza en nuestra isla, con lo cual, el Puerto de la Luz, se convertirá en el puerto de referencia en el Atlántico medio, para todo el tráfico marítimo a partir del año 2024, quedando los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla, como meros subsidiarios y dependientes del grancanario. Es decir, que pasaríamos a la categoría de isla menor.

Al Puerto de Granadilla que está casi finalizado, hay que sacarle rendimiento con un progreso razonable en su explotación. Nació con vocación industrial y su implantación junto al polígono así lo certifica. Una de las excusas del no a la regasificadora solicitada en 2004, es la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental en octubre de 2020, lo que no hace más que corroborar el embrollo burocrático en el que nos han metido los que manejan nuestros impuestos y viven de ellos y la inoperatividad de nuestras múltiples e innecesarias administraciones públicas, que no paran de estorbarse entre sí, perjudicando a los administrados y frenando la actividad económica. Esto parece ser sólo la excusa, ya que la regasificadora, no cuenta con el visto bueno del Consejero para la Transición Ecológica, que aseguró en febrero, que el gas natural no tenía cabida en el modelo energético «de su gobierno». Parece ser, por las evidencias, que esto sólo vale para Tenerife. Lo que deja claro que no se desecha el gas en nuestra isla por razones técnicas, sino puramente ideológicas, o quizás, es que con Gran Canaria, no puede, no