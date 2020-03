Mitología de la mala suerte

A veces nos olvidamos de una peculiaridad: este pequeño país fue, antes que nada, un símbolo mitológico. Sin duda cualquier espacio físico tiene su propia mitología fundacional, pero Canarias es durante siglos una imagen -una intuición- mitológica cargada de misterio para el pensamiento occidental. Como explica el profesor Marcos Martínez, las islas, las montañas y los finis terrae, disfrutan de ese ambiguo privilegio. Originalmente la isla es un espacio cerrado donde es más fácil proyectar las incógnitas e inquietudes que son la urdimbre del mito: una interpretación intuitiva, mágica, simbólica de la realidad. Canarias es un archipiélago, cuenta con altas montañas y se situaban fuera del mundo conocido: estaba condenada a convertirse en un recinto mítico intenso y perdurable como los Campos Elíseos o las Islas Afortunadas.

En la actualidad todavía puedes encontrarte grumos mitológicos o mitologizantes en los discursos políticos, intelectuales o periodísticos sobre Canarias: una evidencia de nuestro amor por la inercia o la pereza. Nos encanta expresarnos -somos así- tanto como nos fatiga explicarnos. Por eso amamos la mala suerte, si no como experiencia, sí como relato explicativo de fracasos, infortunios y estupideces colectivas. Y se ha instalado la extraña convicción de que estamos viviendo un interminable episodio de mala suerte desde el pasado verano. No se trata de bromas -y soy el primero en bromear e, incluso, en sospechar que hay un gafe en el Gobierno autónomo, y no es el presidente- sino de profetas del pasado que nos aseguran que algo malvado e incontrolable está ocurriendo, y hay quien habla, incluso, de cisnes negros -esa metáfora inventada por Nassim Taleb- para comprender tanta catástrofe acumulada. Y es realmente curioso, porque el estado catastrófico no se ve por ningún sitio, y las señales negativas que se registran -en actividad empresarial, en el empleo y la contratación, en la gestión de los servicios sociales básicos- tienen una fábrica inequívocamente humana. Los incendios de Gran Canaria no son mala suerte, sino la obra de canallas que se solazan reduciendo los bosques a ceniza y aterrorizando a sus semejantes, facilitada por las altas temperaturas y la pésima costumbre de no recoger la pinocha y no tener bien atendidos los barrancos. Las caídas en el suministro eléctricos no son mala suerte sino resultado de la obsolescencia de instalaciones y equipos tecnológicos que no han sido puntualmente renovados y que deben soportar a menudo picos de consumo de islas que gastan energía eléctrica como si no hubiera un mañana. Lo que se vivió hace un par de semanas no fue una oscura entrada de calima, sino el harmattan, un viento que suele soplar desde el Sur del Sáhara hacia el golfo de Guinea pero que una vez cada veinte o veinticinco años se desvía hasta Canarias. La extensión del coronavirus no deriva de una maldición insondable, sino la consecuencia de la apertura de China al mundo: antes los infectados enfermaban, se recuperaban o morían en su remota provincia sin que nadie se enterara.

Y así todo. Sufrimos problemas graves y de carácter estructural, muy poco mitológicos, que afectan a la vida cotidiana de los canarios: ninguno de ellos se menciona en el párrafo anterior.