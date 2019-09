El circo del Parlamento, al que llaman la Casa de todos los canarios. Como decía el Gran Combo de Puerto Rico, esa maravillosa orquesta, no creo que haya cama pa' tanta gente en esa casa. Esta legislatura hay diez diputados más. Menuda jaula de grillos va a tener el bueno de Gustavo Matos, presidente de la Casa. Miré ayer que para la primera sesión, el día 10 de septiembre, ya hay registradas 89 preguntas y no sé cuántas comparecencias.

Comienza el circo parlamentario. Me cuentan que se están afilando los cuchillos parlamentarios. Y que el flamante Román viceRodríguez (gestor de la Hacienda canaria), como dice mi compañero Alfonso González Jerez, está aterrizando en el mundo real, el de tener que elaborar unos presupuestos. Con todo lo que se ha prometido en la campaña electoral, no es fácil. Estar en la oposición es divertido, amigo. Gobernar no lo es tanto.

Este Parlamento dará que hablar. Quién verá esas juntas de portavoces, atacando por la derecha y por la izquierda. Por el centro y por La Gomera. Y esos plenos. No sé cómo irá la legislatura. La pasada fue de broncas y muchas veces de espectáculos bochornosos. Espero que en esta (aunque tengo mis dudas) tanto Gobierno como oposición piensen más en la gente y menos en ellos mismos. Si es la Casa de todos los canarios, que haya paz en casa, y los trapos sucios a la lavadora.