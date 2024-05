El estado de salud de Àngel Llàcer sigue preocupando a muchos de sus seguidores y compañeros. Después de conocerse que Santiago Segura le sustituirá como jurado, Carlos Latre ha desvelado cómo se encuentra el actor después de que se haya conocido que volverá a ausentarse del formato de imitaciones de Antena 3: "Está bien y fuera de peligro".

"Acabo de hablar con él hace media hora, estaba dando un paseíto, bien. Hemos estado preocupados por su salud", aseguró el cómico en unas declaraciones concedidas a Europa Press durante el último evento celebrado por el mago Jorge Blass.

"Hemos hablado casi a diario, cada día le enviada por la mañana mi beso de buenos días, mi energía y le explicaba todo lo que íbamos a hacer ese día, y él me decía: 'mira cómo es la vida, que yo estaba con 'Los Productores' y con 'Tu cara me suena' y, de repente, la vida te da un giro y te replanteas muchas cosas', una de ellas la amistad", comentó Latre en estas declaraciones.

Latre no fue el único integrante del jurado de 'Tu cara me suena' en pronunciarse sobre el estado de salud de Àngel Llàcer. Lolita Flores también realizó unas declaraciones sobre cómo se encuentra el actor: ""No sé si podrá volver otra vez a 'Tu cara me suena', porque le han mandado reposo".

"Sin mi Àngel no es lo mismo. Me emociono incluso, porque sé que los programas que quedan, le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe", comentó, añadiendo: "Ángel, Chenoa, Latre y yo llevamos muchos años juntos, nos miramos y nos entendemos. Este año tenemos unos concursantes maravillosos. Somos una familia".