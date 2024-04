Bruno Vila llega a la gran final de 'Bailando con las estrellas' como uno de los concursantes más querido por su audiencia. El integrante de 'Mozos de Arousa' en 'Reacción en cadena' también es uno de los candidatos a la victoria en el talent de Telecinco junto a Athenea Pérez, Adrián Lastra y María Isabel.

El Mozo de Arousa intentará alzarse con la victoria con la ayuda de su pareja de baile, Marta Blanco, con la que se ha compenetrado muy bien en el programa durante estas semanas. YOTELE habla con Bruno Villa y su pareja de baile, María Blanco, sobre su participación en la gran final de 'Bailando con las estrellas'.

¿Cómo estaís de cara a esta final de 'Bailando con las estrellas'?

María Blanco: A ver, yo creo que los nervios van un poco de la mano de que esto es una final.

Bruno Vila: Tenemos los nervios propios de la gala que va a ser. Al final, ahora se decide todo, se decide quién gana. Y también va a haber que bailar bien, a nivel de final. Entonces, eso requiere una dedicación especial y la presión se nota.

Era tu primera vez más allá de 'Reacción en cadena', Bruno

Y es verdad que al principio yo tenía un poco síndrome del impostor. Decía que estaba en medio de gente que tiene un Premio Nacional de Moda (Agatha Ruiz de la Prada), Latín Grammys (Mala Rodríguez), miles de seguidores... Entonces, me costó un poco al principio entender que yo también había destacado en algo que era un programa de cultura general y que, al final, mucha gente ha valorado nuestra trayectoria dentro del concurso.

Dentro de lo que es la evolución de vuestro concurso, habéis recibido críticas duras del jurado. Eso me imagino que también habéis sabido afrontarlo para dar lo mejor de vosotros para callarles la boca la semana siguiente.

María Blanco: Claro, yo creo que lo que hablamos muchas veces es que nadie está preparado para recibir una crítica dura e injusta a su vez. Entonces, yo creo que a lo largo del programa también hemos aprendido un poco a asimilarlas y a mantenerlas al margen en caso de que no nos fuesen útiles a nivel profesional.

Bruno Vila: Bueno, pues, a palabras necias, oídos sordos. Ha habido momentos en que las críticas no eran del baile, eran personales. Entonces, ahí no he hecho ningún tipo de caso. Luego, cuando han sido críticas de baile, como podéis mejorar en esto, podéis mejorar en lo otro, sí que lo hemos tratado de mejorar. Por ejemplo, hubo semanas que se nos habló de la postura, se nos habló de la tensión de los brazos, la resistencia... Cuando nos lo decían, sí que lo intentábamos mejorar. Luego, yo entiendo que cada uno tiene su visión de cómo tiene que ser el programa. El jurado ha defendido una visión de que tiene que ganar el que mejor baila, y nosotros hemos defendido que a lo mejor no tiene por qué ganar el que mejor baila. A lo mejor el público puede hacer ganador a una persona cuya evolución le parezca buena. Y entonces, cada uno ha defendido su posición y ya está.

¿Creéis que en algunos momentos el jurado os ha avasallado directamente?

María Blanco: Creo que han habido comentarios un poco fuera de lugar, que han pasado el límite o han excedido el límite de lo profesional exactamente.

Bruno Vila: También hay que entender un poco... Bueno, su rol, pero que estamos en un programa en directo. O sea, en un programa grabado, a lo mejor es decir algo que luego se quite. En un programa en directo, todo queda. Entonces, es un programa en directo con público. Tiene presión. Todos tenemos presión de hacerlo bien, de cumplir con nuestro papel. Entonces, quizá, seguramente, ellos también se han ido en algún momento a casa y ahora han dicho "Esto no lo tendría que haber dicho". Quiero pensar.

Siempre habéis recibido el apoyo muy mayoritario del público que cada semana ha hecho pasará siguiente semana. Imagino que eso también da un golpe de adrenalina para afrontar el concurso.

Bruno Vila: Da subidón, y al final eso es lo más importante. La televisión, lo dije en alguna gala, es que no se hace para un jurado o para unas personas en concreto, se hace para cientos de miles de espectadores. Creo que es lo más el gustarle a ellos.

¿Cómo estás viviendo tú este boom de fama, Bruno?

Me llama mucho la atención el hecho de que hemos sido una de las parejas, o he sido uno de los concursantes, que más ha centrado la atención de la gente en cuanto a nuestro concurso. Bueno, yo lo voy llevando bien, porque sigo haciendo las mismas cosas. Creo que ahora estoy un poco en una burbuja, porque estoy mucho tiempo con Marta dentro de la Academia de Ensayo. Estoy con mis compañeros grabando 'Reacción en cadena', en el hotel. Sí que, evidentemente, salgo a la calle, pero no tanto. Entonces, quizás, cuando termine esto, pues me dé cuenta.

Marta Blanco: He vivido situaciones con él, estar en la calle, que la gente lo reconozca o no, y quiero decir que además de tener un apoyo muy masivo y muy incondicional del público. Tiene un apoyo muy sano. Me refiero. La gente en la calle es muy amable, es muy cariñosa... Ya no es por la cantidad de gente que quiere seguir teniendo alguna vez el programa, sino la calidad de la gente que tenemos. Eso claramente lo ha hecho. Imagino su concurso con los Mozos y la trayectoria que llevamos aquí, la gente también se ha dado cuenta de cómo es Bruno. Entonces, si no fuera por ellos, nosotros tampoco estaríamos aquí. Entonces, nuestro programa siempre dijimos que es por ellos.

¿Tienes miedo de que esto acabe? ¿Qué crees que pasará?

Pues va a pasar que intentaremos durar los Mozos de Arousa lo máximo posible en ración de cadena. Y luego, pues ya veremos. Yo estoy preparado para todo. Estoy preparado para volver a la universidad, para terminar la carrera online y seguir en otro proyecto televisivo o yo qué sé... Por ejemplo, tengo un curso de inglés que había cogido para Australia. Está ahí aparcado. Lo tenía para septiembre del año pasado. Pero, al final, seguimos en 'Reacción en cadena', luego me metí en esto del baile. Entonces, pues, hay opciones ahí para todo.

¿Has dejado de ir a sitios por la fama, Bruno?

hago mi vida normal, pero bueno, con consciencia de que a lo mejor no puedo ir cantando por la calle, como decía antes, porque antes no me miraba a nadie y ahora dirán "¿Y este loco?".

¿Ligas más ahora que eres más conocido?

Bruno Vila: Bueno, siempre están ahí los mensajes directos de Instagram, hay algunos mensajes.

Marta Bueno: A mí me dijeron que si estábamos juntos, que por favor lo comentásemos, porque había gente que iba a dejar ayudarla.