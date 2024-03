Las discusiones entre Aurah Ruiz y Gorka Ibarguren están marcando estas primeras semanas de 'Supervivientes 2024'. El choque dialecto entre ambos concursantes ha hecho estallar a Jesé Rodríguez, pareja de la modelo, contra el exconcursante de 'El Conquistador' a través de una storie que subió a su cuenta oficial de Instagram.

“Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le dé. Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno", comenzó diciendo el futbolista en esta historia, que posteriormente borró.

"Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Te van a dar, G. A las mujeres se les respeta y se les habla bien, tolete", sentenció Rodríguez en esta publicación ya eliminada de su cuenta de Instagram.

Tras hacerse viral este mensaje dirigido hacia Gorka, Jesé Rodríguez publicó un nuevo mensaje en el que pedía disculpas por sus anteriores palabras: "Quien me conoce sabe que no soy agresivo, pero quiero que entiendan cómo me llevo sintiendo estos días al ver a mi mujer siendo humillada por este chico. Por ello, tras mis disculpas pido que no desvíen el foco de lo que realmente pasa en la playa".