El fichaje de David Broncano por La 1 de TVE estaría, según ha publicado El Mundo el pasado jueves, a punto de cerrarse.

Según el citado medio, el salto de 'La resistencia' a TVE sería una posibilidad que estaría a punto de cerrarse, a falta de que el próximo lunes 11 de marzo se reúna el Consejo de Administración.

El mismo día que conocíamos la noticia, 'La Resistencia' recibió la visita de Lola Índigo, pero antes Jorge Ponce y David Broncano jugaron con el tema del día.

"¿Cómo estás con la noticia?", preguntaba el colaborador. "¿Qué noticia?", respondía Broncano. "¡La 1!" gritó algún presente en el público.

Sin embargo, Ponce se refería a las imágenes del presentador detenido que se suceden en X: "No, no, no, la noticia esta que dice que pensabas que las cámaras habían dejado de grabar...". "Ah, lo he visto, está saliendo en todos lados", contestó el cómico. "Es verdad que estos días... Porque esto son noticias de estas que están saliendo de como que he desvelado un secreto y me ha detenido la policía. Mucha gente diciéndome: 'Pero, ¿es verdad que te han detenido?", continuó.