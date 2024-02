Prime Video estrena el próximo 23 de febrero la segunda temporada de 'Pombo', el reality que abarca las vivencias de María, Marta y Lucía Pombo. Las tres hermanas visitaron el pasado lunes 'El hormiguero', donde concedieron una entrevista que aún se encuentra en el centro de la polémica por los temas tratados.

Precisamente la reciente compra de un culo postizo por parte de María Pombo, con el objetivo de mejorar su figura, despertó el interés de Pablo Motos. "Es como una faja. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones”, explicaba la influencer.

Sin embargo, la peculiaridad de los temas tratados no se quedó en los culos. El presentador preguntó por el padre de las Pombo, presenté en plató, y que en la primera temporada apareció tirándose pedos. Mientras que María lo considera gracioso, Marta y Lucía opinan totalmente lo contrario: "El tema pedos me apesta, me parece una guarrada, y cuando lo hace mi padre lo miro no me haces gracia”, confesaban.

José Manuel Soto se ha sumado a las numerosas críticas que los usuarios de las redes sociales han señalado. "¿Pero estas chicas para qué han ido a 'El Hormiguero'? ¿Para hablar de pedos, culos postizos y gusanos? ¿De verdad? ¿En prime time para toda España?", lamentaba el cantante.