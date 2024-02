La detención de Antonio Tejado por, presuntamente, colaborar con una banda de ladrones que se dedicaba a asaltar casas en Sevilla, incluida la de su tía María del Monte sigue dando mucho que hablar.

La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla en algunos barrios de la capital andaluza y varios municipios de la provincia. En un comunicado de prensa, la comandancia precisó que había actuado contra una "activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en interior de viviendas en la comarca del Aljarafe" y que se habían ejecutado unos once registros en Sevilla capital.

Fue la propia cantante la que atendió a los medios a las puertas del juzgado, donde se personó como acusación particular, para aclarar todo lo que estaba surgiendo en tornoa esta situación. "Ya no podemos hacer nada más. No tenemos que hacer nada más. Confiamos en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas de él, lamentablemente no hemos recuperado nada, no perdemos la esperanza" dijo con la voz entrecortada.

Ahora, ha sido el programa de Vamos a Ver el que ha desvelado la petición que, desde la cárcel, Antonio Tejado le ha hecho a su tía María del Monte y lo que esta le ha respondido.

Polémica petición

Según han desvelado en el citado programa, Tejado habría intentado conseguir por medio de su madre que su tía le visitara en prisión o, al menos, poder hablar con ella.

Sin embargo, desde el espacio de las mañanas, han asegurado que la cantante se ha negado en rotundo a mantener si quiera una converdsación con su sobrino.