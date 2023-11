"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre (...) Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, o exámenes". Estas son las palabras del hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, Ángel Cristo, que han desatado un auténtico huracán mediático.

Con motivo del estreno del nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, De Viernes, , el hijo del difunto domador y la vedette se sentó por primera vez en un plató de televisión para contar su historia y para desmontar la historia que su madre ha contado durante años.

Ángel Cristo culpó a su madre de ser "la verdadera pesadilla" dejando impune a su padre. Sin dejar de lado la realidad de su familia, el aludido reveló en los primeros avances compartidos por el programa los constantes gritos, peleas e incluso sangre que se sufren a diario en casa.

Tras estas dolorosísimas declaraciones, la madre del muchacho y de Sofía Cristo ha hablado en 'Espejo Público' y ha sentenciado a su hijo.

"Que dios te ampare y te proteja"

Con la voz entrecortada, Rey ha entrado en el espacio de Susana Griso para despejar todas las dudas sobre cómo se encuentra y cómo es la relación con su hijo.

"Que dios te ampare y te proteja (...) No sabes dónde te has metido. A partir de ahora, ya hay cosas en las que no le puedo proteger... Sé que lo que le espera no es bueno. No es bueno. Ya no está al alcance de mi mano y ya no podré hacer nada", decía.