"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre (...) Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, o exámenes". Estas son las palabras del hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, Ángel Cristo, que han desatado un auténtico huracán mediático.

Con motivo del estreno del nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, De Viernes, , el hijo del difunto domador y la vedette se sentará por primera vez en un plató de televisión para contar su historia y para desmontar la historia que su madre ha contado durante años.

Ángel Cristo culpa a su madre de ser "la verdadera pesadilla" dejando impune a su padre. Sin dejar de lado la realidad de su familia, el aludido ha revelado en los primeros avances compartidos por el programa los constantes gritos, peleas e incluso sangre que se sufren a diario en casa.

Pero lo más sorprendente de todo ha sido la respuesta de Bárbara Rey a las polémicas declaraciones de su hijo.

Consternación y sorpresa

Según ha compartido el periodista Pepe del Real, "hay una motivación económica. Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana", subraya sobre la entrevista de Ángel Cristo.

Pero lo que más ha sorprendido han sido las palabras de la también madre de Sofía Cristo. Muy enfada y visiblemente triste, Rey ha asegurado que "me da exactamente igual lo que diga. No voy a hablar de las palabras de mi hijo, no voy a cuestionar ni una sola palabra, no vamos a hacer ningún tipo de declaración, ni yo, ni Sofía”.