José Luis Gil continúa recuperándose del ictus isquémico que sufrió en el hemisferio izquierdo de su cerebro en noviembre de 2021. Su hija, Irene Gil, ha actualizado el estado de salud en el que se encuentra el actor de 'La que se avecina' a través de un post que ha colgado en sus redes sociales.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", empezó escribiendo la hija del intérprete en su cuenta de Instagram.

Posteriormente a estas palabras, Irene continuó siendo muy clara a la hora de informar de su padre, desvelando la realidad a la que se enfrentan: "Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello".

"Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", sentenció Irene Gil en esta publicación.

No solo su familia se ha pronunciado sobre el estado de salud recientemente, ya que algunos de sus compañeros en 'La que se avecina' como Macarena Gómez también han contado cómo se encuentra José Luis Gil: "Te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando".

“Me da mucha pena lo que le ha pasado, sea José Luis Gil o sea otra persona. Él en particular es un ser extremadamente inteligente, una persona muy culta”, afirmó la actriz cordobesa en unas declaraciones concedidas para El Debate, añadiendo que es una persona muy apasionada de su trabajo: "Un hombre que iba a la serie, hacía teatro, doblaje… Un hombre que es un grandísimo amante de su trabajo. Es lo peor que te puede pasar, no trabajar de tu pasión, no trabajar de aquello que te apasiona".