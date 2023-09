Drama. Eso es lo que están viviendo, desde hace unas semanas, los 16 participantes de GH VIP 8 a juzgar por la rebelión que ha vivido el programa en su última gala.

El reality más conocido de la televisión regresó tras cuatro de ausencia y con varias figuras y celebrities patrias e internacionales que han decidido vivir en una nueva y acogedora casa, que sigue manteniendo su localización en Guadalix de la Sierra.

Si bien es cierto que hace unos días muchos de los participantes mostraron su descontento por la poca participación que dicen tener en las diferentes entregas de los programas, ahora el enfado es aún mayor porque aseguran que se sienten "insignificantes" en lo que a la nueva dinámica del programa respecta.

"Aparte de bromas, que te lo decía de coña, un mínimo de respeto, tronco. Dame un segundo del protagonismo que nos merecemos", señaló Oriana cuando encendió al grupo durante sus quejas por no participar en el programa.

Pero, ahora, es la misma concursante, Oriana Marzoli, la que ha cabreado a todos sus compañeros por lo que ella al plantear la queja de que no se les hace partícipes del transcurso del programa y, como era de esperar, se ha liado la mundial.

Enfado generalizado

Después de ver cómo no eran partícipes del transcurso del programa, Oriana lanzó un grito desesperado a Marta Flich.

"Lo normal es que veamos los vídeos, como pasa en todos. No te estoy hablando de uno mío en otro país, te estoy hablando de todos los 'Gran Hermano'. Es una locura, tronco. Yo lo digo, pero el resto también lo piensa. Me siento como que no somos tan importantes. Ni siquiera podemos ver los vídeos, te parecerá una bobada a ti o a lo mejor a la audiencia, pero para nosotros es una manera de sentirnos involucrados" decía.

Ante la rebelión que estaba provocando la venezolana, la presentadora salió en defensa de la productora del programa y explicó un motivo que ya es más que conocido para los espectadores. "Tenéis que confiar, esta es una experiencia única y la tenéis que vivir así. Os mostraremos esos vídeos cuando consideremos que los tenéis que ver. Estad tranquilos, confiad", sentenció.