El estreno de GH VIP 8 cumplirá este jueves una semana. El programa ha regresado a la parrilla de Tele 5 después de cuatro años de la última edición. La famosa casa de Guadalix de la Sierra muestra un diseño completamente renovado con un estilo vanguardista y con mucha más luz natural.

La octava edición de este reality tiene como presentadores a Marta Flich en las galas semanales de los jueves y a Ion Aramendi en las de los domingos en un impresionante plató de más 1.000 metros cuadrados. Son algunas de las novedades de este formato de la vida en directo, que también ha preparado nuevas dinámicas para sorprender a los concursantes y a los espectadores del programa.

Una de las concursantes es la cantante y actriz Karina. El día de su llegada se mostró muy contenta de poder vivir la experiencia de formar parte de los habitantes de la casa de GH VIP 8. La cantante de éxitos tan conocidos como El baúl de los recuerdos, Las flechas del amor y La Fiesta, entre otros tantos, está dispuesta a cantar en la casa de Guadalix si así se lo piden sus compañeros.

La cantante y actriz Karina ha sido la primera de todos los concursantes de GH VIP 8 en hacer La Curva de la Vida, el espacio en el que los participantes se abren en canal y repasan los momentos más importantes de su trayectoria vital tanto en el campo personal como en el profesional, con sus altibajos incluidos.

Natural de Jaén, Karina rememoró su feliz infancia y sus comienzos en el mundo de la canción cuando después de ganar varios concursos de radio cuando era muy joven, se presentó al de Benidorm, donde también triunfó. Por "avatares de la vida" la familia y Karina se mudaron a Madrid cuando era pequeña, un viaje en cuya maleta no estaba su uniforme. Le dijeron que no iría a un colegio sino a una academia porque "no se podía".

Si ella llora lloramos todos 😭

We ❤️ Karina#GHVIP20S https://t.co/edVMwcWeGl — Gran Hermano (@ghoficial) September 20, 2023

Con 15 años y tras ficharla un importante directivo de una discográfica después de escuchar un disco suyo que se entregaba como regalo en gasolineras, le llegó su primer contrato con una casa de discos. A esa edad se convirtió no solo en número 1 de España sino también en Latinoamérica, aunque reconoce que no supo “administrar bien su vida artística”.

La muerte de sus padres, su suegro, la separación en su primer marido (Carlos Manuel Díaz) y su problema de salud relacionado con el tiroides han sido duros momentos en la vida de Karina, tal y como confesó en La Curva de la Vida.

Una de las sorpresas de la noche fue el mensaje de su hija Azahara: "Me lo estoy pasando pipa y los niños también, que a veces les pongo el 24 horas y le chillan a la pantalla a ver si te oyen. Estamos todo el día viéndote, no estás solita", le comentaba su hija. Karina no pudo evitar emocionarse al escuchar las palabras de Azahara.

La cantante volvía a romperse cuando reveló el verdadero motivo por el que está en GH VIP 8. “Mi nietecita Ana, que está un poquita mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Y por ese motivo también estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores. Hay buenos médicos, pero si puede buscar a otros mejores, mejor", aseguró.