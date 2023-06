Jorge Javier Vázquez continúa alejado de la televisión. El presentador de 'Sálvame', de baja laboral desde mediados del pasado mes de mayo, se convirtió en el gran ausente de la despedida del formato que ha presentado durante 14 años en las tardes de Telecinco. Un emotivo cierre en el que no participó y que también fue incapaz de ver desde su casa.

Tres días después del final de 'Sálvame', el presentador se dejó ver acudiendo a un centro médico, según unas imágenes publicadas por la revista Lecturas. En ellas, el comunicador aparece con gafas oscuras, semblante serio y un libro bajo el brazo. Por el momento, se desconocen las causas concretas de esa visita.

No obstante, se da por seguro que Jorge Javier no está atravesando su mejor momento. Poco tiempo después de que se anunciara la cancelación de 'Sálvame', Mediaset anunció la baja temporal del presentador "por prescripción médica". Desde entonces no apareció en el espacio diario y tampoco al frente de 'Supervivientes', que esta noche emitirá su gran final con Carlos Sobera a los mandos.

Fue el pasado 3 de junio cuando Jorge Javier reapareció en sus redes sociales para agradecer el cariño que estaba recibiendo por parte de sus seguidores: "Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena".

Además, aprovechó para revelar el motivo de su repentina desaparición de los platós: "Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero".

El de Badalona confesó que volver a la televisión era "lo último" en lo que pensaba en aquellos momentos: "Aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé". Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".