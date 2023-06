Desde que Shakira y Piqué anunciaran su ruptura hace algo más de un año, no ha habido mes en el que la cantante y el futbolista no ocuparan infinidad de titulares y portadas en el mundo.

Tanto la colombiana como el catalán libraron una batalla judicial que traspasó los juzgados a la opinión pública y no ha habido persona en la faz de la tierra que no haya opinado sobre la ruptura de la que parecía una sólida pareja.

Tras hacerse efectiva la separación de la pareja, la cantante lanzó un tema junto al compositor argentino Bizarrap en la que se despachó a gusto contra su pareja y Clara Chía, la nueva conquista de este. Y, como era de esperar, el futbolista también hizo lo propio a modo de venganza contra la superestrella musical.

Pero parece que a la de Barranquilla aún le queda mucho por contar y se ha despachado (de nuevo) largo y tendido contra el padre de sus hijos y ex pareja, el futbolista Gerard Piqué en la revista People en Español.

"Me enteré mientras mi papá estaba en la UCI"

Desde que abandonó Barcelona para instalarse en Miami, Shakira no ha dejado de ser noticia pero ahora lo es aún más tras conceder una sonada y polémica entrevista en la que desgrana cómo se enteró de la infidelidad de Piqué.

''Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto" cuenta mientras apunta que "todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba" sentenciaba.