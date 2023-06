Bertín Osborne ha sorprendido a sus miles de seguidores después de hacer una inesperada confesión sobre una de las canciones más famosas de toda su trayectoria y que, probablemente, le colocó en una muy buena posición en la industria musical cuando explotaba su faceta más musical

Ha sido durante su entreivsta a la también cantante Luz Casal en su programa Mi casa es la tuya cuando el presentador compartía que hay una canción de su repertorio que no puede aguantar pero que no le queda otra opción más que seguir cantándola por respeto a su público.

Durante su entrevista a la intérprete gallega, también se unió al encuentro el actor Fernando Tejero y el ex marido de Fabiola Martínez quiso alabar que es maravilloso que la gente le tenga tanto cariño, a pesar de las opiniones de que pueda estar encasillado en papeles como, por ejemplo, el que desempeña en la serie La Que se Avecina.

Fue en este momento cuando Bertín reveló algo de lo más sorprendente de su carrera que no ha pasado desapercibido en redes sociales sobre uno de los mayores éxitos de su carrera.

"La odio, no la puedo sorportar"

"Me persigue la canción 'Buenas noches, señora', que además he escrito yo. La odio, no la puedo soportar. Aunque no puedo luchar contra ello, ya que a mi público le encanta este icónico tema", dijo ante la atenta mirada del actor y al cantante.