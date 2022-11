Uno de los galanes españoles por excelencia, Bertín Osborne, ha protagonizado una inesperada portada en la que comparte con los lectores de la revista Hola! su espectacular cambio físico.

El intérprete, de 68 años, ha lucido su nueva figura en un reportaje para la mencionada publicación en el que hace balance de cómo han sido los dos últimos años de su vida marcados, fundamentalmente, por su divorcio de Fabiola Martínez, madre de sus dos hijos más pequeños.

El presentador de Mi Casa es la Tuya ha reconocido a la revista que, desde que decidió dar un giro radical en su vida hace unos cinco meses, ha perdido 10 kilos y señala que piensa seguir en esta senda de buenos hábitos. "Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kikos y me mantengo", confirma el cantante.

Además, el cantante ha revelado cuál es el secreto para llegar a conseguir los resultados que muestra en la portada y el interior de la publicación. "Yo he boxeado casi diez años, pero lo dejé. Y ahora lo he vuelto a retomar y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico. Al principio es un tema de fuerza de voluntad y, ahora, ya es un tema de hábito" reconoce la voz de 'Buenas noches, señora'.

Sobre si esta nueva vida ha sido un elemento importante para un cambio interior, Osborne reconoce que "no hay nuevo Bertín, para nada. Soy y me moriré siendo el mismo de siempre. A mí no me han cambiado ni las circunstancias ni las situaciones de la vida".