Francisco, más conocido entre su entorno como 'Chico', llegó al restaurante de 'First Dates' con las ideas claras: "Me gustan las chicas con el pelo largo. Y si se ponen tacones ya...". Su cita no resultó ser otra que Estela, una joven malagueña que tampoco dejó a nadie indiferente con su presentación: "Soy estable dentro de mi inestabilidad. Y alocada siempre".

Lo más sorprendente llegó cuando ambos llegaron a la conclusión de que se conocían de antes, aunque ninguno de ellos supo explicar el porqué. "¿Te sueno? Tu a mí también", aseguró Estela mientras Chico confesaba lo mismo: "No sé, pero yo te conozco a ti de algo". "Creo que tenemos algún amigo en común o hemos estado en algún sitio común", comentó ella en unos totales a cámara.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, Chico tuvo claro que le gustaría tener una segunda cita con Estela: "Me gustaría quedar otra vez con ella y conocerla, porque aquí en una o dos horas no da tiempo a conocer a una persona. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba así de bien".

Sin embargo, a Estela le invadieron las dudas y no tenía clara cuál iba a ser su respuesta. "Sí, pero no", confesó antes de dar más pistas sobre su llamativa reacción: "Sí, porque me encanta estar contigo. Nos hemos reído y nos lo hemos pasado muy bien, eres genial".

"Va a ser el primer sí pero no", aseguró la comensa entre risas. No obstante, estuvo obligada a dar una respuesta más clara, y en un principio pareció decantarse por el no: "Bueno, venga... No, no". "No pasa nada", respondió Chico al notar que Estela lo estaba pasando mal: "Si quieres bien, si no, no". Para sorpresa de todos, acabó dando otro volantazo y accedió a tener otra cita con él: "Venga, anda, voy a decir que sí. En el último momento se ganan los grandes campeonatos".