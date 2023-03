Ana Rosa Quintana ha hecho esta mañana un inciso en su programa para informar de su victoria judicial frente a Pablo Iglesias. "No me gusta mucho a mí hablar de Pablo Iglesias, pero bueno", ha comenzado diciendo para, seguidamente, recordar su conflicto con el exvicepresidente del Gobierno, a quien acusó de ser responsable de la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.

"Creo que ustedes deben saberlo, porque se publicitó muchísimo. Sobre todo, por parte de Pablo Iglesias. Hubo todo tipo de comentarios, de tuits... Yo dejé de entrar a Twitter", ha asegurado la presentadora. Acto seguido, ha sacado pecho por haberle ganado al exvicepresidente del Gobierno: "La Justicia le ha dado la razón a este programa tras la denuncia que nos puso al director, a Mediaset y a mí por una opinión en el editorial sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia".

"El juez estima que la opinión estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno. Es decir, que le hemos ganado a Pablo Iglesias", ha sentenciado Ana Rosa, que a su juicio, el juez ha sido "muy claro". "Él (Pablo Iglesias) pedía una rectificación, nos lo pidió dos veces y no lo hicimos porque entendimos que no teníamos que hacerlo. Nos demandó, dos años han pasado", ha añadido la periodista.

Iglesias, sobre Ana Rosa: "La máxima expresión de la indecencia"

La respuesta de Pablo Iglesias no se ha hecho esperar. Esta mañana en RAC 1, el que fuera líder de Podemos ha lanzado un dardo a la presentadora de Telecinco: "El riesgo de generalizar es que la ciudadanía meta a todo el mundo en el mismo saco. Yo no me imagino a Jordi Basté haciendo lo mismo que Ana Rosa, presumiendo de que ha ganado un juicio que le legitima para mentir".

"Ana Rosa ha salido hoy en televisión diciendo: He ganado un juicio porque me denunciaron por decir que Iglesias era responsable de las muertes de ancianos en las residencias y, aunque sea mentira, un juez ha dicho que yo puedo decir eso", ha continuado diciendo: "Eso no es una degradación del conjunto de la profesión, sino que señala una serie de actores a los que los jueces están dando licencia para mentir".

Iglesias no se ha quedado ahí y ha imaginado lo que sucedería si él saliera "a insultar a Ana Rosa y a generar un espectáculo". "A mí los jueces me crujen. Esa es la realidad. Aquí, el espectáculo es algo que se protege cuando lo lleva a cabo la ultraderecha mediática", ha explicado antes de arremeter contra Ana Rosa: "Es una señora vinculada con Villarejo (...) una señora a la que escriben los libros. Es la máxima expresión de la indecencia, un guionista no podría construir un personaje tan repugnante y que el 'showrunner' se lo aceptara".