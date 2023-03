Supervivientes 2023 ha empezado muy fuerte su nueva edición y ya ha habido de todo: guerras entre concursantes, conatos de abandono, primeras rencillas de convivencia, los primeros flirteos y... un abandono oficial.

El reality de supervivencia extrema de Telecinco vivió hace unos días cómo una de las participantes en la que más confiaban comunicaba su decisión de poner fin a su aventura hondureña tras una semana de programa.

La 'robinsona' que dijo "hasta aquí" fue Patricia Donoso y, pese a que los tres presentadores de las diferentes entregas del programa intentaron retenerla, ella dijo que su paso por el programa ya era etapa cerrada. "No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", confesaba la concursante en la gala principal del concurso.

Pero, contra todo pronóstico, Supervivientes ha tomado una decisión en relación con el abandono de la participante que ha dejado a todo el mundo en 'shock'.

¿Qué ocurrirá con Patricia Donoso ahora que ya está en España?¿Cuál será su futuro?

Entrevista en plató

Pese a haber abandonado, Patricia Donoso será entrevistada por Jorge Javier Vázquez en el plató del programa y contará más en profundidad cuáles fueron los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.