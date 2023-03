"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, el "reality" más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia.

En la edición de este año, que se estrenó el pasado 2 de febrero, hay ligeros cambios respecto a ediciones anteriores. Uno de ellos es la presencia de Laura Madrueño en la isla, tras ocho ediciones con Lara Álvarez a "pie de arena".

Además, también hay dos participantes más que en ediciones anteriores. El elenco de esta edición está formado por: Adara Molinero, Alma Bollo, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bocso Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donosa, Raquel Arias, Raque Mosquera y Sergio Garrido.

Patricia Donoso quiso abandonar a las 24 horas de comenzar 'Supervivientes 2023'. Desde entonces, han sido varios los amagos de abandono de la concursante, que incluso minaron los ánimos de sus compañeros. Después de una semana, Patricia Donoso ha decidido abandonar definitivamente el concurso a pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez porque se quedase.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", argumentaba en esta ocasión la concursante.

Jorge Javier Vázquez, al igual que había hecho momentos antes con Katerina Safarova, que también quería irse, le explicó entonces la dureza que tenía la primera semana del concurso por el proceso de adaptación. Pero no causó efecto alguno en Patricia.

"Yo me conozco y sé que cuando digo una cosa la mantengo. Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy", respondió ella contundente.

Precisamente era su buena relación de 'piques' lo que Jorge Javier Vázquez sabía que podía ser la carta a jugar para que Patricia Donoso se quedase. "Sabes que eso probablemente se va a producir, Patricia (...) Para mí acostumbrado a verte tan impecablemente maquillada, vestida y peinada en los platós, yo te veo ahí y cada vez que te dan un plano sales tan horrorosa que a mí me da la vida", le soltó. Ella no pudo evitar reírse.

Finalmente, ningún argumento ni chiste de Jorge Javier Vázquez hizo que Patricia Donoso se replantearse continuar. El presentador y la ahora exconcursante se despidieron y, posteriormente, ella salió de la Palapa con una gran sonrisa.

¿Y ahora? ¿Tendrá sustituto? Muchas voces apuntan a que Telecinco podría apostar por llevar a un nuevo famoso y así estirar el chicle de su reality estrella. Uno de los nombres que más suena es el de Kiko Hernández, uno de los nombres que más sonaba para esta emisión y que ahora es víctima de un ataque constante en su propio programa.

Ana María Aldón fue otro de los nombres de famosos de Mediaset que apuntaban para Honduras: La ex mujer de Ortega Cano ya participó en el reality de supervivencia. No obstante, su marcha al concurso es más dudosa, dado que su hija se encuentra actualmente en la isla. Esta noche, de la mano de Laura Madrueño, el espacio ofrece imágenes de la adaptación de los supervivientes a sus nuevas localizaciones tras el juego disputado el jueves y tras la expulsión de Jaime Nava, que ahora sobrevive en solitario en la Playa de los Olvidados. A continuación, se aborda cómo afrontan su nominación Diego Pérez y Gema Aldón, del grupo de Playa Royale, y Artur Dainese y Sergio Garrido, de Playa Fatal. Además, se muestra el distanciamiento cada vez mayor entre Manuel Cortés y Diego Pérez y el regreso de Katerina Safarova junto a su grupo.