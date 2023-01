Ana Rosa Quintana ha entrevistado este lunes en directo a Juan García-Gallardo, días después de que la Junta de Castilla y León anunciara la implantación de polémicas medidas "provida" para reducir el número de abortos, las cuales incluyen la escucha del latido fetal y ecografías 4D. Durante su intervención en Telecinco, el vicepresidente de la comunidad autónoma ha mantenido una tensa conversación con la presentadora por sus diferentes puntos de vista sobre este tema.

"En un momento en que el Gobierno está en serios problemas con la 'ley del solo sí es sí', con la ley de malversación, por las declaraciones de ERC diciendo que insisten en la República, van ustedes y se pegan un tiro en el pie. Yo sinceramente no lo entiendo", ha planteado Ana Rosa ante el político de Vox, que ha rebatido con un dardo a la periodista: "Eso es su interpretación sesgada y parcial. Aquí se trata de proveer de información a las mujeres, no de obligarlas".

"No sé si usted tiene hijos, yo tengo tres", ha respondido Ana Rosa: "Las mujeres sabemos muy bien lo que queremos. Si hay mujeres que deciden no seguir adelante con un embarazo, posiblemente por muchas causas, a lo mejor lo mejor es darles la opción para que puedan traer esos hijos al mundo con ayudas". "Lo que será obligatorio es cumplir el protocolo (...) ya ve usted qué medida tan estrambótica a ojos de algunos como ustedes", ha dejado caer García-Gallardo.

Esta apreciación no le ha hecho gracia a la comunicadora, que ha mencionado las críticas habituales que recibe por la línea editorial de su programa: "Me encanta porque resulta que me he pasado dos años siendo insultada porque soy de ultraderecha y ahora soy de ultraizquierda". "Es que ustedes no aprenden, de verdad. Ustedes no tienen respeto por la libertad de opinión ni tienen respeto por la libertad de los medios de comunicación, pero ese es su problema", ha defendido mientras la tensión en el ambiente iba en aumento.

Te puede interesar: Nacional Castilla y León pone en marcha desde este lunes el protocolo para embarazadas

"Niego que nosotros no respetemos a los medios de comunicación", ha subrayado el político de ultraderecha, que no obstante, ha vuelto a cuestionar los apuntes de Ana Rosa: "Otra cosa es que podamos discrepar y que si usted me hace preguntas que incluyen una valoración subjetiva, yo le pueda incorporar algún matiz". "La izquierda y sus terminales mediáticas, no digo que usted sea una de ellas, han hecho un uso de esta información tergiversada para confundir a la gente", ha añadido.

"La verdad es que nosotros no somos una terminal de nadie. Gracias a Dios somos libres y defendemos lo que creemos cada uno en esta mesa. Unos defienden unas cosas, otros defienden otras y yo personalmente en lo que creo", ha zanjado Ana Rosa.