Las memorias del Príncipe Harry han desatado un auténtico tsunami mediático que resuena con la misma intensidad en Japón que en España. Tan grande es el impacto que ha provocado la publicación de este libro en el que el hijo menor de Lady Di cuenta los secretos más oscuros de la familia real británica, que incluso los grandes rostros de la televisión en nuestro país han tenido que dar su opinión sobre algunos de los extractos que se han publicado.

Una de las personas que no ha podido evitar pronunciarse sobre las memorias del Duque de Sussex ha sido Ana Rosa Quintana. La presentadora ha hablado, sin pelos en la lengua y más crítica que nunca, de lo que piensa sobre este nuevo paso mediático que ha dado el hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

El marido de Meghan Markle ha contado, entre otras cosas, la agresión física que sufrió por parte de su hermano Guillermo, a quien acusa de haberlo provocado insultado a su mujer. "Dejó el agua en la mesa, me llamó por otro nombre y vino hacía mí. Me agarró por el cuello, me arañó mi collar y me tiró al suelo", cuenta el duque en sus memorias.

Pero, ¿ qué es lo que piensa Ana Rosa Quintana sobre las lindezas que ha contado el nieto de Isabel II?

"Es un niñato"

Quintana ha definido el lanzamiento de este libro como el claro ejemplo de lo que es el "victimismo" y ha apuntado que "si estaba incómodo, debería haberse ido y callarse", dijo en referencia a lo que cuenta Harry en sus memorias.

Además, Ana Rosa ha dado un paso más allá y ha definido al Príncipe Harry como "un niñato que está forrándose a costa de desprestigiar a su hermano y a la institución".