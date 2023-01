Como se suele decir coloquialmente en Canarias, a piña limpia. Así es como han terminado los 'royals' más famosos del globo, el príncipe Harry y Guillermo, según ha confesado el propio Harry en las polémicas memorias que se publican el próximo 10 de enero el duque de Sussex.

El hijo menor de Lady Di y el actual rey de Inglaterra, Carlos III, parece que no ha tenido suficiente con la emisión de su comentado documental para Netflix que, ahora, con el inicio del año, ha querido desmontar aún más a la casa real británica sacando a la luz las vergüenzas y episodios más oscuros de la familia real inglesa.

El marido de Meghan Markle publicará su biografía en unos días y no ha dejado títere con cabeza pero, sin duda, el mayor damnificado ha sido su hermano Guillermo. Así lo ha confirmado el diario británico de The Guardian ha tenido acceso a las declaraciones más escabrosas del duque de Sussex en la que, por primera vez, confiesa que su hermano le agredió físicamente.

¿Por qué se produjo la violenta pelea entre los príncipes ingleses?

"Me agarró por el cuello, me arañó mi collar y me tiró al suelo"

Según revela Harry en sus memorias, esta trifulca real se produjo porque el príncipe Guillermo calificó a Meghan Markle de "difícil, grosera y brusca", algo que no gustó nada Harry y que provocó la pelea entre hermanos.

En ese momento, según cuenta Harry, los insultos y gritos se sucedieron y, en un momento de ira total, Guillermo "dejó el agua en la mesa, me llamó por otro nombre y vino hacía mí. e agarró por el cuello, me arañó mi collar y me tiró al suelo", confiesa.

"Caí sobre el cuenco de comida para el perro. Se rompió bajo mi espalda y me fui clavando los restos. Me quedé ahí por unos instantes, aturdido, y luego me levanté y le ordené que se fuese de mi casa", recuerda.