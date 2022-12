Las modificaciones de los delitos de malversación y sedición del Código Penal también ha llegado a la tertulia de 'El hormiguero'. Cristina Pardo ha sido muy dura a la hora de dar su opinión sobre esta propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez: "Me parece obsceno. Es que es invendible".

“No entiendo cómo están haciendo esto. Es evidente que lo están haciendo dentro de un pacto con Esquerra Republicana y es grotesco decir que no es así”, aseguró la presentadora de 'Más vale tarde' en su intervención en el programa de Pablo Motos.

La periodista aseguró que se está "suavizando" un delito que solo afecta a los políticos, ya que son las únicas personas que pueden incurrir en la malversación: "Lo estás haciendo para beneficiar claramente a personas con nombres y apellidos y creo que debería ser incluso delito”.

“Y, otra cosa que me parece tremenda, que parece que van a hacer una diferencia entre la persona que se lleva dinero para él y el que no se lo lleva para él”, continuó la comunicadora en la tertulia de 'El hormiguero'.

Posteriormente, Pardo recordó que Pedro Sánchez llegó al poder después de que presentase una moción de censura tras la condena al PP por el caso Gürtel: "No condenaron a Mariano Rajoy, condenaron al partido. Si eso mereció algo tan gordo como una moción de censura para que hubiera cambio de gobierno, cómo puede la misma persona decirnos ahora que si no te lo llevas para ti, no es tan gordo".

"Creo que esto es un error tremendo, porque es suavizar un delito que solo afecta a los políticos. Es increíble”, finalizó la periodista de laSexta.