La canaria Lydia Lozano es una de las colaboradoras imprescindibles de ‘Sálvame’. La tertuliana palmera se ha ganado el cariño de todos con el paso de los años, tanto de sus compañeros como de los espectadores. Sin embargo, su futuro podría estar lejos de este histórico espacio televisivo de Telecinco, según ha desvelado ella misma.

Y es que la canria se ha hartado de no tener suficiente tiempo para expresarse con calma sobre los temas de los que hablan en el programa, Lydia Lozano ha confesado que ha recibido una oferta televisiva de un proyecto que incluso podría alejarla de ‘Sálvame’. Una revelación que ha realizado durante el programa de este pasado martes 8 de noviembre después de que Terelu Campos cortara su discurso para dar paso a un vídeo. Algo ante lo que la periodista canaria no dudó en responder con una frase que dejó boquiabiertos a todos sus compañeros, como se pudo ver en pantalla.

"Sé muy bien de lo que hablo"

"No te preocupes, ya me darán minutos en otro sitio para hablar. ¡Sé muy bien de lo que hablo… y no miento! ¡Tendré hasta cinco minutos!", aseguró Lydia Lozano después de que la Campos la cortara durante el programa.

¿Desvelaba Lydia una oferta televisiva o era un farol sacado de su enfado por los contínuos cortes que asegura sufrir cada vez que interviene? Las palabras de Lydia Lozano no dejaron indiferentes a sus compañeros. Tal fue la sorpresa que Kiko Hernández le pidió a Lydia que desvelase de qué oferta profesional estaba hablando, aunque ella prefirió no entrar en detalles por el momento: "¡Ahí no me va a cortar ni Dios! A lo mejor me quedo en blanco y no hablo, entonces bailaré y haré algo. ¡Pero voy a hablar sola!", espetó la periodista palmera.

Pero no todos en el plató encajaron las palabras de Lydia de la misma manera. De hecho, Terelu Campos se tomó la interrupción con humor y, antes de recuperar el guion y dar paso al siguiente tema, bromeó sobre el programa al que supuestamente se estaría refiriendo Lozano. "Se va a llamar 'Y ahora Lydia'", dijo en una clara referencia al nuevo programa con el que Sonsoles Ónega compite con 'Sálvame' en Antena 3, denominado 'Y ahora Sonsoles'.

Por ahora, Lydia Lozano no ha querido dar más detalles sobre la supuesta nueva oferta televisiva que tendría entre manos y que la podría alejar de 'Sálvame'. No obstante, puede que efectivamente tenga una oferta televisiva pero que podría compatibilizar con 'Sálvame'.