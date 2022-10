El testimonio de Ana María Aldón era el más esperado de la semana después de que su marido, Ortega Cano, soltase un polémico comentario durante la entrevista que le concedió a Ana Rosa Quintana en su regreso a la televisión.

El torero, que se encuentra inmerso en una guerra abierta con Rocío Carrasco y que ha confirmado su divorcio de la que hasta el momento era su mujer, se ha visto obligado a pedir disculpas por el alcance que han tenidos sus palabras tras su entrevista.

Pese a que ya se sabe que han tomado caminos por separado, Ana María Aldón ha querido dar su opinión sobre el momento protagonizado por su ex marido y lo ha hecho en Fiesta, el programa en el que colabora cada fin de semana.

Bochorno y vergüenza

Visiblemente nerviosa, la ex superviviente quiso hacer frente a la polémica en la que se ha visto envuelta el padre de su hijo. "No quiero ver eso porque pienso que el primer perjudicado de la desafortunada frase es él y no me gusta verlo sufrir. Yo creo que ha sufrido por eso, se dio cuenta tarde y se sintió mal”, adelantó antes de compartir que sentimiento le produjo su ya histórica frase.

"Sentí bochorno y vergüenza. No me ha perdido perdón por esas palabras, pero sí lo hizo a quien haya podido ofender. Esa frase no es de cariño, lo entiendo como un chiste malo. No lo reconocí en esas palabras, no es su vocabulario habitual", zanjó.