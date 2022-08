ace poco, la pareja dio una exclusiva donde relataban lo mucho que se amaban, pero ahora la colaboradora de televisión Marta López ha dado los detalles de su temprana separación con su pareja Rubén Gaha.

La colaboradora de televisión, Marta López se vio en una situación incómoda al sincerarse frente a sus compañeros de Sálvame acerca de su actual situación amorosa. Al respecto, confirmó que ha finalizado su relación con el policía Rubén Gaha tras un año juntos, también aseguró que hay posibilidades de una reconciliación.

Al parecer, la colaboradora asegura que fue de mutuo acuerdo, debido a que ya no se entendían como antes. Lo cierto es que durante el programa, Marta expresó lo mal que se sentía tras esta situación, pues reveló que tenían planes de boda.

Marta se sincera en televisión

Durante el programa, la colaboradora aprovechó el momento para expresar que: “lo he pasado mal y llevo pasándolo mal mucho tiempo, pero hoy ya me he relajado” refiriéndose a su situación actual.

Aunque la relación llegó a su fin, López aseguró que ella pensaba casarse con Gaha y que incluso ambos ya vivían juntos. Sin embargo, ya no se comprenden y dieron por terminada esta etapa juntos. Ahora bien, luego de los rumores de infidelidades, la colaboradora ha dejado claro que no hay terceras personas.

“He llorado mucho y ya me he cansado” agregó la colaboradora de televisión durante su intervención. Algunos televidentes creen que Marta dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con el miembro del cuerpo de seguridad nacional tras asegurar que sigue enamorada de él.

¿Cómo fue la relación de Marta López y Rubén Gana?

La empresaria, Marta López y el policía Rubén Gaha iniciaron su relación en agosto de 2021. La colaboradora fue quien hizo pública la relación luego de ser fotografiada durante unas vacaciones junto al miembro de seguridad

A pesar de las fotografías que comparten en redes sociales, la relación siempre se mantuvo privada. Esto se debe a que la televisiva de 48 años quería ir despacio y no precipitarse en ese tiempo con el joven de 33 años.

Quedó en evidencia que Marta López lo quería todo con Rubén Gaha, pero ahora dejó claro que su relación ha llegado a su fin y que se va a enfocar más en ella. Por lo visto, es una decisión definitiva a pesar de que aún sigue enamorada de él.