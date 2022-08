En el nombre de Rocío sigue desvelando algunos de los aspectos más duros y desconocidos de la vida de Rocío Carrasco.

La segunda temporada de la docu-serie de la hija de Rocío Jurado está a punto de llegar a su final y, en su noveno episodio, la colaboradora estrella de Mediaset España ha recordado el que, probablemente, sea uno de los momentos más dolorosos y complicado de la vida de la hija de Pedro Carrasco: la muerte de su madre.

Hace 16 años, la intérprete de grandes éxitos como Que no daría yo, Como las alas al viento o la mundialmente conocida Como una ola, fallecía a causa de un cáncer contra el que luchó hasta que supo que no había más que hacer para curarse de esta complicada enfermedad.

En una conmovedora conversación, Rocío Carrasco ha desvelado por primera vez cómo fueron las horas previas a la marcha de la artista y cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a su madre antes de que falleciera.

Rota de dolor y envuelta en lágrimas, Carrasco compartió con la audiencia la conversación final que tuvo con 'La más grande' y su confesión ha sido tan desgarradora que ha recibido el apoyo unánime del público.

"Vete tranquila"

Rocío Carrasco ha recordado cómo fue aquel terrorífico 1 de junio de 2006 en el que tuvo la oportunidad de despedirse de su madre en la intimidad. "Esa madrugada que se fue la habitación estaba llena de gente y dije que se saliera todo el mundo y me tiré al lado de ella en la cama. Ya no estaba consciente y yo veía que su corazón no paraba. Ella no se quería ir… tenía una lucha" decía desgarrada.

En ese instante, la redactora del programa le preguntaba a Rocío "¿cómo fue esa despedida?" y fue entonces cuando reveló el aspecto más íntimo de su vida con su madre. "Le dije ‘mamá todo está bien. No te preocupes. Los niños están bien, yo estoy bien, estoy tranquila, estoy con Fidel, vete tranquila'. La di un beso y ya sabía que aquello no tenía vuelta a atrás y a las dos horas se fue. Esa fue mi despedida. Yo quería que ella se fuese lo más tranquila posible".

Además, Rocío Carrasco hizo una preciosa revelación sobre ese último momento con su madre. "Mi mente estaba en paz con la suya", zanjó.