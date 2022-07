La periodista y reportera de 'Viajeros Cuatro', Mónica Domínguez ha fallecido a los 38 años de edad en Ponferrada. La presentadora arrastraba desde hace un tiempo una enfermedad cuyos detalles se desconocen, pero que ha acabado con su vida este 31 de julio de 2022.

Algunas de sus compañeras de profesión han querido despedirse de ella a través de redes sociales. Valeria Ros ha dejado constancia de ellos en su perfil de Twitter: "Estoy en shock. Ha fallecido mi amiga Mónica Domínguez y solo quiere dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica", ha escrito.

Otra compañera suya, Carme Chaparro, también ha querido despedirse de ella publicando una foto suya en Instagram, acompañada de un bonito texto: "Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas, el último, 'Viajeros Cuatro'. Yo la conocí en 'Cuatro al día' y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida Mónica Domínguez, no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés".

Mónica empezó su andadura en televisión de la mano de 8TV y posteriormente ha estado siempre ligado a Mediaset, trabajando en Divinity, Telecinco y Cuatro. Su trabajo ha estado siempre asociado a los viajes y las aventuras, algo que ella siempre ha compartido con sus seguidores de Instagram.

La ponferradina, que contaba con más de 16.000 seguidores en Instagram, no dejaba de compartir con ellos sus vivencias y las experiencias que vivía en sus diferentes viajes.