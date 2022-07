Belén Esteban está de vuelta.

La querida colaboradora de Sálvame ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que relata el calvario que ha sufrido durante estos tres meses alejada de la televisión a causa de la fortísima y dolorosa caída que sufrió en pleno directo, y que se saldó con la rotura de la tibia y el peroné de la 'princesa del pueblo'.

Inmersa en un costoso y prolongado proceso de recuperación, la de Paracuellos del Jarama ha revelado que su vida se paró por completo y que está recibiendo apoyo psicológico para superar los miedos que le han asaltado desde que tuvo el percance.

Sin embargo, una de las declaraciones más jugosas que dio la ganadora de Más que baile y GHVip en la conversación con la mencionada revista tenía que ver con sus compañeros de Sálvame. Belén ha reconocido sentirse muy decepcionada con uno de ellos ya que no se ha preocupado de ella mientras estaba de baja médica.

Este comentario levantó ampollas entre otros compañeros que no forman parte del Universo Sálvame y ha sido el recién estrenado presentador de Ya es Mediodía, Joaquín Prat, quien le ha pedido a Belén Esteban un perdón público por no haber estado a la altura.

"No me he preocupado nada de ti ni una sola vez"

Pese a que Prat ha reconocido no tener una relacíon íntima con Belén, el presentador no ha podido evitar disculparse con su compañera por su dejadez para con ella. "Te pido mil disculpas Belén, porque no me he preocupado nada de ti ni una sola vez desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacer públicas mis disculpas. Es verdad que Belén y yo no somos amigos, no somos íntimos. Sí le tengo un cariño especial y no te he llamado ni una sola vez. Te pido perdón, espero verte pronto por aquí y nos alegramos de que poco a poco vayas recuperando la normalidad" explicaba Joaquín.