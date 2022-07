La inesperada salida de Sonsoles Ónega de Mediaset España y el posterior anuncio de su fichaje bomba por Atresmedia supuso todo un terremoto mediático desde el primer minuto en el que se hizo pública la noticia.

El querido rostro de Telecinco y presentadora de programas de éxito como Ya es Mediodía, Ya son las Ocho o La Casa Fuerte hicieron de Sonsoles Ónega una de las comunicadores que gozaba del beneplácito de la cadena y la audiencia, pero un radical giro de guion hizo que la hija del veterano comunicador, Fernando Ónega, diese un volantazo a su trayectoria profesional para convertirse en la nueva estrella de Atresmedia.

Existen muchas dudas acerca de cómo se fraguó la nueva posición de la presentadora madrileña pero lo que está claro es que, para Ónega, la oferta que recibió por parte del grupo de comunicación liderado por Silvio González era irrechazable.

Sobre esta cuestión, de la que la presentadora ha preferido no manifestarse y decidió despedirse de la audiencia llevándose la mano al pecho en señal de agradecimiento, el padre de la comunicadora, Fernando Ónega, ha dado su opinión sobre el nuevo trabajo de su hija y ha alabado su valiente decisión.

"No tenía más remedio que aceptar"

En unas declaraciones que ha concedido al diario El Mundo, el periodista valoró la decisión que ha tomado su hija y se ha pronunciado sobre la polémica que ha generado su marcha de Mediaset. "Yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto de su carrera, a los 45 años. Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar, porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo", aseguró.