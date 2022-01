Marta Riesco ha vuelto a su programa y ha concedido la primera entrevista tras anunciarse su relación con Antonio David Flores.

Después de que Rocío Flores también rompiese su silencio y asegurase que "hacía tiempo que notaba cosas raras pero me he negado a saber más. He decidido mirar por mí, vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás", la periodista ha hablado con Joaquín Prat y ha desvelado algunos detalles de su relación con el ex guardia civil.

Muy nerviosa, queriendo dejar las cosas claras y manteniéndose en que no quiere vender su vida privada, Riesco ha señalado que "voy a intentar hacerlo lo mejor posible y me voy a mantener en mi posición de no comercializar con mi intimidad".

Al ser preguntada por Prat, la joven periodista ha puesto punto final a todos los rumores, noticias, especulaciones y comentarios que han surgido en las últimas horas con un único objetivo: despejar cualquier tipo de incógnita que la relacione con la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores.

"No me siento responsable de nada"

Marta Riesco no ha dudado en responder con contundencia a las cuestiones relacionadas con su romance con el ex colaborador de Sálvame. "No me siento responsable de nada. Todo esto ha venido después de su separación", comenzaba Riesco ante las incisivas preguntas de Joaquín Prat.

Al ser preguntada por su paso de persona a personaje, la periodista ha señalado que "soy una mujer que quiero que me defina mi trabajo, no con quien estoy", intentando desmarcarse por completo de su nueva posición dentro del mundo del corazón.

Cuando Joaquín le planteaba si sabía de la exposición de la persona con la que ha comenzado una relación, Marta apostillaba que "sé quien es Antonio David Flores y sé que va a ser muy complicado. Quiero que me dejéis intentarlo".

Sobre las palabras de Rocío Flores, Marta reconocía estar "conmovida" por las palabras de la hija de su actual pareja pero confesaba que "estoy feliz y estoy enamorada", zanjó la colaboradora.