(ATENCIÓN: esta noticia puede contener spoilers)

Nicole Delgado ya forma parte de la historia de Netflix. La canaria logró la victoria en la primera edición de 'Insiders' después de vivir casi de todo dentro de la casa de la primera edición del reality de la plataforma. Desde una fuerte amistad con Hugo, Bárbara y Fama hasta discusiones y momentos de tensión con Iván, el que fue uno de sus principales apoyos en el concurso. YOTELE habla con Nicole sobre su participación en 'Insiders', entre otros asuntos.

¿Cómo has vivido esta experiencia llamada 'Insiders'?

La experiencia ha sido fantástica. A mí me encanta los retos, y si no los sé, me gustan muchísimo más. Después de mi paso por 'Insiders', no sé cómo me siento. Tengo un batiburrillo de emociones y con sensación de vértigo. No sé lo que he hecho prácticamente. Solo sé que fui yo y que viví la experiencia al máximo. ¿Cómo quieres que me sienta si fui la ganadora?

El equipo de 'Insiders' ha jugado constantemente con vosotros y vuestros límites. Cuando os esperabais una cosa, era la contraria, empezando por el hecho de que no sabíais que estabais siendo grabados desde el principio. ¿Cómo te has sentido tú en este juego?

Jugada (Risas). Me he sentido manejada en unas situaciones que no te imaginas. Yo sabía que entraba en un casting, pero no sabía lo que iba a suceder ni lo que tenía que hacer. Simplemente fui yo misma y me dejé llevar por todo lo que proponían o me encontraba de frente. Creo que eso es lo bueno de reality. Te enfrentas a él sin saber a lo que te vas a exponer. Tienes que ir virgen y limpia. Ahí es donde se muestra la personalidad de las personas.

Tu concurso estuvo muy vinculado al de Iván Molina. Comenzasteis muy unidos y, posteriormente, la relación fue empeorando, culpándote a ti de traición. ¿Cómo valoras esta relación con idas y venidas que habéis tenido dentro de la casa?

Yo valoro una amistad. Habrá que preguntarle a él si la valora de igual manera. El que se ha sentido traicionado ha sido él. Yo le consideraba y le considero un amigo porque nos conocimos en la fase de casting.

¿Le fuiste leal?

Yo le fui a leal. Por momentos, él no lo supo ver, pero quiero romper una lanza a su favor porque estábamos expuestos a unos juegos mentales que no podíamos manejar. Él se puede defender como el mejor jugador de póquer, pero acepta que esta vez jugaron contigo y que, esta vez, tú no manejabas el tablero.

¿Iván jugó contigo dentro de la casa de 'Insiders'?

Creo que él jugó a dos bandos y le costó mucho posicionarse. Pienso que eso le pasó factura.

¿Y tú te has sentido traicionada por Iván?

Claro que me he sentido traicionada, pero para mí prevalece la amistad. Yo a Iván le quiero con sus fallos, al igual que yo quiero que me quieran con los míos. Creo que él también tiene la necesidad de que lo cuiden y lo protejan, y yo lo hacía. Lo que pasa es que no lo veía, lo vio fuera.

¿Con quién consideras que has tenido una amistad más sana dentro de 'Insiders'? ¿Con Iván o con Hugo y Bárbara?

Con el aquelarre a full. Somos personas que nos entendemos, nos escuchamos y nos queremos como somos. Si una persona se derrumba, se le da espacio a esa persona y se le escucha. Esa amistad fue, para mí, la más sana. De hecho, vengo vestida de la bruja mandona del aquelarre.

Muchos participantes decían que Hugo tenía una cara B. ¿Tú se la has notado?

No. Yo creo que Hugo es una persona que se protege. Cuando las personas tienen taras emocionales o han sufrido por cualquier motivo en la vida, se han hacen una coraza para fortalecerse. En el momento que muestran su debilidad o vulnerabilidad, es cuando la gente se asombra. No espera que una personalidad tan fuerte, potente e impactante como la de Hugo se derrumbe, pero eso es lo bonito de él. Eso le da verdad porque tú no puedes ser una persona políticamente correcta si no tienes una emoción dentro que la defienda. Él demostró que tiene sentimiento más allá de ese perfil.

¿Crees que Hugo ha sido el rival más fuerte dentro de 'Insiders'?

No. La rival más fuerte fui yo. Se olvidaron que en el tablero del ajedrez había más fichas, y la reina se quedó hasta el final.

¿Te viste ganadora dentro de la casa?

No. Entré con la oportunidad de vivir una experiencia y cambiar de vida. El estar ahí ya me la iba a cambiar, pero yo me vi sola en esa casa con toda esa gente que iba en mi contra. Se me fueron Hugo y Fama y veía que la siguiente iba a ser yo.

A colación de ese momento, ¿te arrepentiste de lo que le dijiste a Hugo cuando expulsó a Fama?

Totalmente. No vi el vídeo real en el que explicó porque tomó esa decisión. Creía que me quitaba a la persona más importante con la que yo dormía, convivía, me despertaba, me abrazaba... Fama mide como unos dos metros de alto y otros dos de anchos. Tú estás al lado de él y te siente protegida. Me lo quitaron y me quedé coja dentro de la casa.

¿Volverías a 'Insiders'?

Totalmente. Si me ponen un contrato ahora, lo firmo.

¿Tuviste dudas a la hora de participar?

La primera vez dudé. No sabía lo que era, pero ahora volvería a entrar con los ojos cerrados.

¿Te presentarías a otro reality?

Sí, por supuesto.

¿A cuál te gustaría? ¿'Secret Story', 'Supervivientes'...?

De momento, no me gustan los que hay. Yo ya me he presentado a otros realities y no contaron conmigo, entonces, no, hijo. Esta oportunidad se llevó 'Insiders'.

¿Qué repercusión crees que tendrá 'Insiders'? ¿Estás preparada para la fama y a que te suban los seguidores de tus perfiles en redes sociales?

No estoy preparada, pero entré con un mensaje claro que era para ayudar a la comunidad trans. Si eso ha servido para que esas niñas trans sepan que se pueden tener oportunidades y vencerlas, mi mensaje se ha quedado plasmado ahí y yo estaré completamente agradecida.