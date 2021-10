La cantante tinerfeña Ana Guerra ha visitado el programa de Movistar + , La Resistencia, para presentar su último trabajo discográfico, La Luz del Martes.

Guerra, natural de San Cristóbal de La Laguna, acudió al programa de David Broncano para pasar un divertido rato, hablar de su nuevo trabajo y para hacer un balance de cómo ha cambiado su vida varios años después de salir de la academia de Operación Triunfo.

Pero, como es bien sabido por los fans del formato, ir al espacio de humor de Movistar + supone también contar anécdotas y curiosidades de la vida de los invitados que, en ocasiones, son tan surrealistas como la que le ha ocurrido a la artífice del éxito 'Ni la hora'.

Broncano, con su habitual desparpajo y sorna, le preguntó a Ana Guerra si en alguna ocasión había tenido algún encuentro con la policía.

Ni corta ni perezosa, la cantante respondió al presentador con una apabullante sinceridad que lo dejó boquiabierto: "No, un delito total no. Pero sí, claro, ¿quién no ha tenido un encuentro con la policía alguna vez?", confesó la tinerfeña.

En este momento, Broncano no pudo evitar preguntarle a la canaria qué le había pasado con las fuerzas del orden y ella, con mucha gracia, decidió contar el suceso.

Un piano, el culpable

Según compartió Ana Guerra, la anécdota ocurrió a las 3 de la madrugada cuando, dos policías vestidos de paisanos, se presentaron en la casa de la cantante para llamarle la atención.

"Me pasó que subieron a mi casa como a las tres de la mañana tres policías de paisano. Tú ves a tres personas vestidas de calle y claro, cogí un cuchillo y abrí la puerta" contaba la canaria.

"Me dijeron: 'somos de la policía' y yo dije: 'la placa'. Me enseñaron la placa y dije: 'esperad un momento, ahora vuelvo a abrir la puerta, que me voy a hacer daño con el cuchillo porque con lo torpe que soy seguro que me lo clavo en algún sitio'", soltó arrancando las carcajadas del presentador y el público.

Tras contar el suceso, Ana Guerra confesó que la visita de los policías se debió a que estaba tocando el piano a altas horas de la madrugada y, claro, los vecinos no podían dormir.

Pero, tras esto, la canaria contó que uno de los agentes se puso en contacto con ella a través de Instagram para intentar ligar con ella. "Está un poco feo que lo diga, pero al día siguiente me escribió uno por Instagram pidiéndome perdón por haberme despertado y tirándome un poquito, a ver si...", confesaba muy divertida la cantante.