Nuria Roca ha estrenado su nuevo programa en La Sexta, La Roca, y ha contado con un padrino de excepción que ha hecho, además, de invitado estrella: Pablo Motos.

El presentador de El Hormiguero ha querido romper, por su compañera y amiga, su regla de oro de no conceder entrevistas a no ser que sea por un caso de estricta necesidad o, como en este caso, para ayudar a alguien a quien tiene mucho cariño como es el caso de la comunicadora.

Durante la conversación que mantuvieron el de Requena y la también conductora de Family Feud: la batalla de los famosos, Motos decidió conceder una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha hablando de cuestiones que jamás pensamos escuchar de la boca del conocido rostro de Atresmedia.

Entre todos los temas que tocaron los comunicadores, hubo uno que suscitó un especial interés tanto para Nuria Roca como para la audiencia.

Uno de los momentos más complicados de la carrera de Pablo Motos al frente del histórico programa de Antena 3 fue cuando anunció que Santiago Abascal, dirigente del partido de ultraderecha Vox, iba a ir "a divertirse al Hormiguero".

Esta conversación entre el político y el presentador suscitó una gran polémica que no hizo en absoluto referencia a ese lema con el que Motos presenta a sus invitados.

Fue en La Roca cuando el conductor del programa decidió contar cómo fueron las semanas posteriores a esta comentadísima y criticadísima entrevista.

"La gente me insultaba por la calle"

Pablo Motos, al ser preguntado por Nuria Roca, no pudo evitar recordar cómo de duros fueron para él los días y las semanas después de la emisión de ese programa que marcó un antes y un después en la vida del presentador.

El comunicador recordó con Roca que, en las publicidades, la tensión entre ambos "se cortaba con un cuchillo" y que "era como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fuesen a disparar en cualquier momento".

Pero esto no fue todo lo que contó sobre lo que el de Requena califica como el peor mes de su vida.

"Por la calle la gente me insultaba, no me había pasado nunca. Me decían que no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana. Los de izquierdas pararon todos y los de Vox se enfadaron muchísimo porque la entrevista fue muy dura", compartía visiblemente agotado Motos.

Sin embargo, esto no fue nada comparado con lo que le ocurrió al presentador en un restaurante mientras comía con su familia. Un suceso que, para Motos, fue de uno de los incidentes más desagradables que le habían ocurrido jamás. "Un hombre se puso a gritarme violentamente cosas muy, muy graves delante de mi familia. Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Lo pasé muy mal", confesó a su amiga el presentador.