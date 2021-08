La primera visita de Will Smith a 'El hormiguero' supuso un antes y un después en la historia del programa. De hecho, el actor internacional forjó una relación de amistad con Pablo Motos que les llevó incluso a desarrollar un proyecto que, no obstante, finalmente no pudo salir adelante.

El presentador ha recordado, como ya había contado en alguna ocasión, que planearon adaptar el formato de Antena 3 en Estados Unidos. En el programa 'El sentido de la birra' de Ricardo Moya en Youtube, Motos ha dado más detalles sobre la idea que había desarrollado con Will Smith y ha explicado los motivos por los que no llegó a buen puerto.

"En su tercera visita al programa, me dijo que hiciéramos una empresa para vender 'El hormiguero' a Estados Unidos. Estuvimos a punto de venderlo a la NBC, antes de 'Saturday Night Live', pero tenían muchas reservas porque los muppets (las hormigas) se relacionan con lo infantil. Había un elemento que les gustaba mucho, que era la ciencia", desveló el presentador.

Sin embargo, muchos programas estadounidenses comenzaron a introducir ese elemento diferenciador en sus contenidos, trastocando los planes de Pablo Motos y Will Smith: "Se fue a la porra y ahí quedó el proyecto".

En cuanto a su relación con el protagonista de películas como 'Men in Black', el rostro de Antena 3 afirmó que son "amigos de verdad". "Conectamos enseguida. Es como cuando te presentan a alguien, le miras y sabes que esa persona es igual que tú", confesó.