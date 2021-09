Sin piedad alguna.

Así es como Jorge Javier Vázquez ha hablado en una inesperada entrevista sobre lo que piensa de sus compañeros a pocos días de pisar el plató de Sálvame, programa que lleva 12 años presentando.

El de Badalona, que apura sus últimos días de vacaciones a muy poco del gran estreno de Secret Story, ha confesado en una reciente llamada de teléfono al espacio vespertino de Telecinco que está "inquieto por lo que está sucediendo" en su programa: "En todos los años que llevamos, no recuerdo un terremoto tan profundo".

Carlota Corredera, que durante los últimos meses ha recibido multitud de ataques por parte de los defensores de Antonio David Flores, ha aprovechado la llamada de Jorge Javier para explicar cómo se siente: "Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar. Lo que lleva pasando aquí desde hace meses nos ha pasado factura. Este está siendo mi peor verano en Sálvame".

Tras escucharla, Jorge Javier le ha mandado un mensaje: "Para superar este tipo de situaciones, es fundamental reconocerlo. Me parece muy valiente que digas que no estás bien" decía al otro lado del teléfono.

Sin embargo, tras la llamada del presentador, Jorge Javier anunciaba que había concedido una entrevista a una conocida revista en la que, en uno de los momentos más complicados de la historia del programa, ha decidido añadir un poquito más de leña al fuego antes de volver al trabajo.

En las páginas de la revista en la que ha hablado sin filtros el presentador, Jorge Javier ha hablado alto y claro sobre lo que piensa de sus compañeros a pocos días de pisar el plató del programa que lleva 12 años presentando.

En las páginas de la revista en la que ha hablado sin filtros el presentador, Jorge Javier ha hablado alto y claro sobre lo que piensa de sus compañeros a pocos días de pisar el plató del programa que lleva 12 años presentando.

Asimismo, el comunicador lanzó a Carlota Corredera un órdago al que la presentadora ha respondido en directo tras conocer el emplazamiento que le lanzaba su compañero.

La respuesta de Carlota

Jorge Javier ha emplazado a Carlota Corredera a tener un cara a cara con Kiko Matamoros en una segunda cumbre de la paz de Sálvame, como él mismo hizo hace unos meses con Belén Esteban, cuando ambos estuvieron a punto de romper definitivamente su relación.

La respuesta de la presentadora no se hizo esperar. "Cuenta conmigo para todo. Desde que Kiko volvió de vacaciones, yo no he coincidido con él" comenzaba la comunicadora. "Tengo, sin duda, una conversación pendiente y no he podido tenerla porque estoy profundamente dolida con Kiko a nivel personal y a nivel profesional", compartía visiblemente emocionada la periodista.

"Es tan profunda mi decepción y mi dolor que nunca tendría una conversación con él sobre lo que me han producido sus palabras delante de las cámaras pero, por este programa, estoy dispuesta a todo. A hablar, a escuchar, a reconocer, a enmendar... A todo. Porque este programa es mi vida", decía contundente Carlota.

Sin embargo, Carlota reconocía que, tras darle muchas vueltas a su petición, lo mejor era rechazar su oferta. "Yo creo que si nos vemos en plató, Kiko tiene poco que perder y yo tengo mucho que perder. Así que, un día si quieres yo voy al plató y hablamos de la vida pero de esto, mejor no" zanjaba.