Cada vez es más complicado gestionar todo el odio que campa a sus anchas por las redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram.

Si es muy difícil de digerir para las personas anónimas, más complicado es aún para los personajes públicos que, día tras día, se exponen en redes sociales o en los medios de comunicación.

Una de las famosas que, desgraciadamente, sufre con especial virulencia el daño y los humillantes comentarios que se exhiben en redes es la presentadora y comunicadora Cristina Pedroche.

La vallecana lleva años lidiando con los insultos y las faltas de respeto en internet a las cuáles ha sabido plantarle cara con el paso del tiempo.

Su físico, su forma de ser, su forma de trabajar e incluso sus divertidos bailes en Instagram son el objetivo de feroces críticas diarias contra la persona, quien ha reconocido en alguna que otra ocasión le ha costado un disgusto.

Sin embargo, en su última aparición en el programa en el que colabora, Zapeando, la colaboradora hizo una genial y aplaudida reflexión sobre cómo enfoca todos estos comentarios negativos dirigidos contra ella.

"La gente que critica tanto es porque está mal"

Al ser preguntada por Dani Mateo sobre el comentario más hiriente que ha recibido en redes sociales, Pedroche respondió con total franqueza. "¿A mí? No, es que no puedo ni verbalizarlo. Un día me hicieron un comentario muy malo, cuando una persona de mi familia estaba muy enferma, y pensé: '¿Qué tiene que tener esa persona en su cabeza para desearle el mal a otra persona que no conoce?", reconocía pensativa la vallecana.

Finalmente, la presentadora hizo una poderosa reflexión que recibió un gran apoyo en redes. "La gente que critica tanto, en el fondo, es porque se siente sola y está mal. Algo en su vida está mal. Habría que analizar qué le está pasando a la gente para que algo le genere tanto odio" concluyó.